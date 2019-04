Dit zijn 11 diesels met een sportbadge

Alleen al zo'n badge zorgt voor 50 pk meer. Honestly.

Vorige week werden verblijd met het nieuws dat er een nieuwe S6 en S7 naar Nederland komen. Gek genoeg is Audi er heilig van overtuigd dat diesel een toekomst heeft. De nadruk lijkt nog altijd op dieselmotoren te liggen. Nu valt er veel voor een diesel te zeggen. Ze zijn erg zuinig en de moderne diesels zijn aanzienlijk minder vervuilend. Sterker nog, nu diesel door veel overheden in de ban gedaan wordt door het zwaar te belasten, stijgt de CO2-uitstoot omdat veel mensen overstappen op benzine.

Een diesel kan dus wel degelijk relatief schoon zijn. Wat een diesel niet is, is sportief. Werkelijk alles staat niet in het teken van sportiviteit. Je hebt altijd een turbogat, hoog in de toeren is er geen vermogen of koppel te vinden en ze klinken best beroerd in vergelijking met een vergelijkbare benzinemotor. Toch heeft dat diverse fabrikanten er niet van weerhouden om een sportieve badge te combineren met een zelfontbrander. Dit zijn elf voorbeelden:

MG ZT CDT ’02

De Rover 75 was en is een zwaar ondergewaardeerde auto. De auto werd in samenwerking met toenmalig eigenaar BMW ontwikkeld, en dat is te merken. Kwalitatief was het gewoon een goede auto. Nog een voordeel was dat Rover de beschikking had over zeer fatsoenlijke dieselmotoren. De Rover 75 was de eerste die de 2.0 commonrail-diesel kreeg. Omdat de auto niet sneller mocht zijn dan de 320d, werd de motor teruggeschroefd naar 115 pk. Na de scheiding met BMW deed Rover wat het altijd al wilde doen: ze maakten snellere varianten van de 75. Naast een V6 en zelfs een knotsgekke V8 was er ook een diesel: de MG ZT 135 CDT. Met maximaal 135 pk had je niet heel veel vermogen onder de rechtervoet, maar het was wel mogelijk om de ZT diesel te voorzien van meer vermogen bij de dealer.

Mercedes-Benz C30 CDI AMG (C203) ’02

Bij sommige auto’s in dit lijstje hebben ze een redelijk sportief uiterlijk gecombineerd met een potente dieselmotor. Niet in het geval van deze Mercedes. Deze auto is namelijk behoorlijk onder handen genomen door de fantasten van AMG. De auto ziet er van binnen en van buiten hetzelfde uit als de benzinegestookte C32 AMG van de W203-generatie. Er is ook niet ‘zomaar’ een dieselmotor in gelegd. De 2.7 vijf-in-lijn is behoorlijk bij de lurven gegrepen. Standaard had dit blok 170 pk, maar in de C30 CDI AMG lag dat aantal 61 stuks hoger. Het koppel van 540 Nm is nog steeds erg veel te noemen. Je kon de C30 CDI bestellen als sedan en stationwagon, maar een heuse sportcoupé behoorde ook tot de mogelijkheden.

Opel Vectra OPC CTDI (C) ’03

Deze is een guilty pleasure van ondergetekende. De eerste serie van de Opel Vectra GTS is nog altijd een bovengemiddeld fraaie verschijning. Na de facelift was het front er niet veel beter op geworden, maar gelukkig maakte Opel na deze wijziging nog wél een sportievere OPC-uitvoering. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Opel Vectra OPC al voor de facelift te leveren, bovendien met een dieselmotor, maar dit gebeurde niet. Onder de kap van de Vectra OPC lag een 1.9 viercilinder diesel met niet één, maar zelfs twee turbo’s. Het blok was goed voor 212 pk. Een specifiek vermogen van 112 pk per liter was in 2003 behoorlijk indrukwekkend, het koppel van 400 Nm (van 1.400 tot 3.500 toeren) was dat net zo goed. Helaas bleef het bij een concept, net als deze Corsa OPC. De motor zou later wel geleverd worden in enkele uitvoeringen van de Saab 9-3.

Skoda Fabia vRS (6Y) ’03

Een van de leukere Skoda’s van de afgelopen 20 jaar is de eerste generatie Fabia vRS. De auto was de opvolger van de Felicia, de laatste auto die nog aan het ‘oude’ Skoda deed denken. De door Dick van Braeckel getekende hatchback deed de mensen afvragen: waarom zou je nu in hemelsnaam een Volkswagen Polo kopen? Helemaal in het geval van de Fabia vRS. Aangezien Skoda mag shoppen in de magazijnen van moederbedrijf Volkswagen werd er gekozen voor een uiterst potente 1.9 TDI met pompverstuiver. De motor was een typische TDI (veel roet, weinig verfijning, veel genagel) maar ze sleurden er enorm aan en waren behoorlijk zuinig. Daarbij kon je ze ook makkelijk kietelen. De perfecte warme hatchback om modaal gemotoriseerde BMW’s te kakken te zetten op de tussensprint.

Ford Mondeo ST TDCI ’04

Sinds mensenheugenis werden snelle Europese modellen van Ford getooid met het XR-label. Denk aan de Fiesta XR2, Escort XR3 en Sierra XR4. De écht heftige modellen werden voorzien van de naam RS (Rallye Sport). Ford RS’en kennen we nog wel, maar de XR modellen zijn inmiddels verruild voor ST (Sport Technologies). De eerste Ford met die ST-badge was de eerste generatie, post-facelift Mondeo ST200. Van de tweede generatie was er óók een ST, de Mondeo ST220. Deze werd later, na de facelift, bijgestaan door de ST TDCI. Dan had je dezelfde uitrusting, onderstel en uiterlijke kenmerken als de Mondeo ST220, maar in plaats van een 3.0 V6 met 226 pk kreeg je een 2.2 commonrail-diesel met, eh, 155 pk. Daarmee haalde je een topsnelheid van 220 km/u, destijds niet verkeerd voor een diesel. Dit model is in Nederland nooit officieel geleverd.

Seat Ibiza Cupra 1.9 TDI (6L) ’04

Eigenlijk geldt voor de Ibiza Cupra TDI hetzelfde als voor de Fabia vRS. Beide auto’s zijn derivaten van de Volkswagen Polo en hebben dezelfde motor onder de kap. Toch zijn er wel een paar belangrijke verschillen. Allereerst de looks: de Seat Ibiza Cupra ziet er veel dikker uit. Zeker in het felrood of knalgeel is het een gave verschijning. De Ibiza is wel minder praktisch – de Fabia is immers altijd een vijfdeurs – terwijl de Ibiza Cupra er enkel was als driedeurs. De Ibiza Cupra zag er niet alleen sneller uit, hij was het ook. De 1.9 TDI is goed voor maar liefst 160 pk. Het koppel is nog leuker: vanaf 1.900 toeren per minuut staat er 330 Newtonmeter voor je klaar.

Fiat Stilo Abarth Schumacher Edition ’06

Het feit dat een auto een sportieve badge heeft, wil niet zeggen dat het ook een goede auto is. De Fiat Stilo, bijvoorbeeld, deed eigenlijk alles fout wat er maar fout gedaan kon worden. Kwalitatief was het niet de beste auto, karakter had ‘ie niet en een leuke rijdersauto was het al helemaal niet. De Stilo Abarth bracht daar iets meer verandering in. In het geval van de benzinevariant had je een 2,4-liter vijfcilinder uit de Lancia Kappa onder de motorkap. Niet verkeerd. De Schumacher was een speciale uitvoering nog boven de Abarth. Je kon deze ook krijgen met een 1.9 dieselmotor. Deze variant werd slechts een paar maanden geleverd. Ondanks zijn naam was ‘ie niet bepaald snel: 0-100 duurde liefst 8,8 seconden en harder dan 209 km/u ging hij niet.

Renault Mégane Renault Sport dCi 175 Cup ’07

De meest hardcore diesel ooit gebouwd? Totdat ze bij Donkervoort een diesel gaan leveren, wellicht wel. Zo rond deze tijd was Renault Sport de onbetwiste koning op het gebied van hete hatchbacks. De eerste Mégane Renault Sport was nog niet helemaal perfect, maar na wat facelifts en updates werd de auto beter en beter. Met name met het Cup-chassis, dat weliswaar vrij hard was, maar ook zorgde voor enorme stabiliteit en hoge bochtsnelheden mogelijk maakte, was hij buitengewoon goed. Op sommige markten is de auto even leverbaar geweest met de sterkste 1.9 dCi-motor. In de Mégane Renault Sport leverde deze 175 pk en 360 Nm. Je kunt de dCi herkennen aan zijn ontbrekende dakspoiler. De benzineversie heeft deze wel.

Volkswagen Touareg R50 TDI (7L) ’09

De autowereld zit tjokvol met dinosauriërs, maar achteraf gezien zijn er precies twee auto’s die daadwerkelijk te arrogant voor woorden zijn. De Audi Q7 V12 TDI en deze Volkswagen. Ondanks dat de Audi Q7 V12 TDI is gebouwd door quattro GmbH (tegenwoordig Audi Sport), heeft de auto géén speciale badge. De Volkswagen Touareg R50 TDI heeft deze wel. De R50 is eigenlijk een combinatie van de Touareg V10 TDI en de W12 Sport. De tiencilinder diesel werd opgefokt en leverde na zijn behandeling 350 pk en liefst 850 Nm. De dikke bodykit maakte het geheel af. Ondanks dat ‘R’ een sportief label is, was er weinig sportiefs aan de R50. Het ding woog namelijk zo’n 2.700 kg.

BMW M550d (F10) ’11

De alleskunner die alle andere auto’s overbodig maakt. Nu weten we dat het geen ‘echte’ M betreft, maar qua prestaties kan de M550d zich redelijk meten met de M5 van de E39-generatie. Het is niet zomaar een BMW 530d met een chipje en sportpakket. De motor is een zes-in-lijn met maar liefst drie turbo’s. Daardoor produceerde het 2993cc grote blok 381 pk bij 4.000 toeren en 740 Nm bij 2.000 toeren. Alle M550d’s zijn standaard uitgerust met een achttrapsautomaat van ZF en xDrive-vierwielaandrijving. De M550d was de eerste schofterig snelle diesel: van nul naar 100 km/u knallen neemt slechts 4,7 seconden in beslag. De huidige M550d doet er met vier turbo’s overigens nog een schepje bovenop.

Audi SQ5 TDI ’13

De eerste Audi met ’S’ badge was qua recept ongeveer gelijk aan de nieuwe S6. Een drieliter V6 met dubbele turbo’s resulteerde destijds echter in 313 pk. In sommige landen kon er overigens ook gekozen worden voor een 3.0 benzinemotor met mechanische compressor. Met name het maximum draaimoment van 650 Nm zorgde ervoor dat de SQ5 buitengewoon vlot aanvoelde. Het was een ideale auto voor wanneer je een S4 wilde, maar ook een vrouw had én veel kilometers moest maken. Je kon in 5,1 naar de 100 km/u sprinten – dat is vrij rap voor een diesel-SUV — en zijn topsnelheid lag op een zeer Duitse 250 km/u. Inmiddels is de auto opgevolgd door een tweede generatie. Aanvankelijk had deze enkel een benzinemotor, maar sindskort heeft Audi toch weer een nieuwe SQ5 TDI aan zijn gamma toegevoegd.