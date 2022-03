Volgens Binotto had Verstappen een straf wel verdiend, eigenlijk.

De Grand Prix van Saudi-Arabië 2022 was net als vorig jaar behoorlijk spectaculair. In beide gevallen vragen we ons af waarom men daar überhaupt rijdt. Niet alleen vanwege de mensenrechten die men wegmoffelt onder het mom van ‘sport verbroedert’. Nee, de door Tilke Jr ontworpen baan is simpelweg levensgevaarlijk.

Zeker nu met de nieuwe auto’s die nog wat geheimen hebben voor de coureurs en teams, komt het een beetje over als een loterij. Want een (potentieel) levensgevaarlijke crash ligt altijd op de loer. Uiteindelijk waren het Charles Leclerc en Max Verstappen die (wederom) vooraan het veld te vinden.

Wat opvalt is dat de strijd tussen die twee behoorlijk amicaal is. Een verademing ten opzichte van de soap tussen Hamilton en Verstappen. Maar gelukkig doen de teambazen altijd nog wel een duit in het zakje.

Binotto: Verstappen had straf moeten krijgen

In dit geval is het Mattia Binotto die het niet eens is met de wedstrijdleiding. Kijk, het begint al! De boomlange Binotto en de bijzonder compacte Horner vormen een leuk duo, zo. Tegenover het Italiaanse Autosprint laat Binotto weten het niet helemaal eens te zijn met de uitslag.

Volgens Binotto had Verstappen een straf moeten krijgen. De reden is overigens niet om iets dat Verstappen had kunnen weten. Hij doelt name op de pitstop situatie, waarbij Verstappen iets te vroeg werd losgelaten door het team en Sainz daardoor bijna tegen hem aanreed:

Er waren meerdere voorvallen. Maar een belangrijk moment was de unsafe relase van verstappen. Als Sainz niet had afgeremd, dan had hij Verstappen aangereden. Ik begrijp niet dat ze Verstappen geen penalty hebben gegeven. Daarbij opgeteld heb je ook de situatie met Perez, waar Carlos niet direct de positie terug kreeg. Als hij meteen er langs was gelaten, had Sainz de aanval op Verstappen kunnen openen. Dat zijn allemaal details die de race kunnen bepalen. Dat gezegd hebbende, het was een spectaculaire race. Iedereen deed zijn best. Van de 88 punten hebben we er 78 gehaald. Mattia Binotto, is niet ontevreden maar had tevredener kunnen zijn.

Wat denk jij? Heeft Mattia Binatto gelijk? Had Verstappen een straf moeten krijgen? En had Sainz serieus kans gemaakt op een betere optie? Of is dit een teambaas die alles in het voordeel ziet van zijn medewerkers? Laat het weten, in de comments!