Elektrische Porsche 911 krijgt solid state accu

Alleen is het de vraag of elektrische Porsche 911 volledig elektrisch is of stiekem nog een hybride.

Bij Porsche zijn ze lekker bezig met de elektrificatie. De nieuwe Macan wordt elektrisch en komt binnenkort naast de oude Macan in de showrooms te staan. Die oude is voor de fossielen die gek zijn op fossiele brandstoffen. Zo heeft de consument nog eventjes de keuze. De Panamera en Cayenne zullen op termijn ook elektrisch worden, evenals de de 718 (Cayman en Boxsters). De 911 zal zo lang mogelijk een zescilinder boxer blijven houden.

Het moment dat de zescilinder boxer vervalt, vervalt er een belangrijk onderdeel van de auto. Aan de andere kant, 911-puristen hebben altijd wel iets te zeuren en vooruitgang kun je nu eenmaal niet stoppen. Wat blijkt, de elektrische Porsche blijkt dichter bij dan wij met zijn allen denken. Dat blijkt uit een quote uit Manager Magazin, een uiterst serieuze kwaliteitspublicatie.

Elektrische Porsche 911

Een belangrijk aspect is de leverancier van de accu’s, dat is in dit geval QuantumSpace. Dat is een batterijproducent uit de Verenigde Staten. De grootste aandeelhouder van Quantum Space is en bedrijfje uit Duitsland: Volkswagen AG. De afgelopen jaren heeft Volkswagen er flink geld in gepompt. Zo’n 100 miljoen dollar in 2018 en nog eens 200 miljoen dollar in 2020.

Het grote doel van Quantum Space is de productie van solid state accu’s. Dat is een techniek waar zelfs Tesla nog niet helemaal uit is. Het is een belangrijke stap om de accu’s kleiner en compacter te kunnen maken, zonder dat het gewicht enorm stijgt.

SSB

Het is de bedoeling dat deze techniek dan in de elektrische Porsche 911 terecht moet komen. Qua tijdsplanning wordt het einde van dit decenium aan gehouden, dus rond 2030.

Dat de elektrische Porsche 911 volledig elektrisch is, weten we niet zeker. Op basis van de geruchten kan het ook zijn dat Porsche de SSB’s (Solid State Batteries) gaat gebruiken voor de hybride 911’s. Overigens zal Porsche uiteindelijk wel een keuze moeten maken, want in sommige landen kan Porsche simpelweg geen 911 meer verkopen omdat een verbrandingsmotor simpelweg verboden is.

Via: Electrek.