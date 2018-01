Bizar: gesloopte parkeergarage bevatte nog auto’s

Je zou zeggen dat ze door iemand gemist worden...

Voor steden is de parkeergarage een ideale oplossing. Vooral ondergrondse exemplaren besparen veel ruimte. Een groot nadeel is dat ze van binnen meestal minder ruim zijn: er kan soms wat schade ontstaan. Vaak is er daarom enige vorm van stuurmanskunst vereist. En dat heeft niet iedereen.

Een oplossing is de automatische parkeergarage. Het is heel simpel: Je zet je auto bij de ingang, een robot pakt hem op, zet hem in een aangewezen vakje, en als je terugkomt haalt hij jouw auto weer uit het vakje en staat hij voor je neus. Geniaal! Totdat je er eentje in het echt bouwt, zoals in Edinburgh.

Het in 2001 als “meest geavanceerde parkeergarage ter wereld” verklaarde gebouw kreeg dan ook al vrij snel kuren. Sterker nog: het onderhoud werd zo duur dat de bouwers van de parkeergarage in 2003 de stekker eruit trokken. Er zijn plannen geweest om het gebouw opnieuw in werking te stellen, maar niemand had er interesse voor en het werd te duur. Zodoende was het dan 15 jaar later toch tijd: het gebouw wordt gesloopt.

Tijdens het slopen viel een Reddit-gebruiker echter iets op: de parkeergarage is niet helemaal leeg! Het gebouw heeft al meerdere verdiepingen verloren wanneer een Fiat Uno en een Austin Maestro opduiken. Die staan daar dus al een gezond aantal jaartjes. Na onderzoek blijken er in totaal nog acht auto’s in de parkeergarage te staan.

Over de eigenaren van deze auto’s, of de reden dat ze hun auto’s niet missen, is verder niets bekend. Eén ding is zeker, wil je een paar gave youngtimers met gegarandeerd lage kilometerstanden, dan moet je dus in Edinburgh zijn.