Dit merk pakte de grootste verkoopplus in de EU

Weet jij al wat het is?

We hebben al verschillende opvallende cijfers over de autoverkoop van afgelopen jaar met je gedeeld. Voor fabrikanten zijn dit soort cijfers aan het begin van het jaar een goede mogelijkheid om succesjes te vieren en de aandacht af te leiden van dingen die wat minder goed lopen. Bij Suzuki heeft het doorpluizen van alle getallen kennelijk wat langer geduurd, want zij gooien er pas vandaag een ronkend persbericht uit.

Reden om te dralen met het opmaken van de balans hadden de Japanners eigenlijk niet. Integendeel zelfs. De Japanse fabrikant pluste in de EU vorig jaar maar liefst met 21,3 procent. Daarmee was het officieel het snelst groeiende merk in deze contreien. In 2016 werden er nog 192.313 Suzuki’s verkocht, in 2017 waren dat er liefst 233.357.

Daarmee houdt het goede nieuws voor de Nederlandse Suzuki-dealer nog niet op, want in ons land gingen de zaken zelfs nog een tandje beter. Er werd een groei geboekt van 28 procent. Je kent Suzuki van oudsher natuurlijk van de hele kleine gebakjes. Suzuki omarmde dit imago ook zelf door bescheiden hatchbacks, sedans en Vitara’s te bombarderen tot ‘The Giant Suzuki’. Maar het zijn niet alleen de zuinige Celerio’s die gretig aftrek vinden bij Nederlandse klanten. Ook de nieuwe Swift, de S Cross, Vitara en Ignis delen mee in de feestvreugde.

Wil iedereen na Volvo’s nu dan opeens Suzuki’s?