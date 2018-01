Show je liefde voor Honda met nieuwe kledinglijn

Je waant je in de jaren '90.

Iedereen weet dat kleding cool moet zijn. Vergeet Gucci en Louis Vuitton logo’s op je kleding: automerken zijn the bomb. Zoals Hackett al jaren doet met Aston Martin. Je moet zelf echter nog wel even kiezen welk automerk je gaat promoten. Maar wil je echt cool zijn, dan kun je nu bij Honda terecht.

Met als thema een kennelijk niet bestaande “Honda 500”, die doet denken aan de Indy 500, brengt ‘Forever 21’ een speciale kledinglijn uit ter ere van het Japanse merk. De naam zegt het al: het is nogal kleurrijk en jeugdig. Maar goed, je pronkt om gezien te worden natuurlijk.

Dus, als je nog een trui, sweater, vest of topje nodig hebt, fan bent van Japanse auto’s en houdt van hippe kleuren en je weer helemaal jong voelen, dan komt Forever 21 als geroepen. De collectie staat nog niet online, zodra dat wel gebeurt kun je zowel in het echt als digitaal de winkel bezoeken. Een voorproefje van de collectie zie je hier op video. En nee, ze zijn niet van plan om ook Honda maatpakken aan de collectie toe te voegen. (via jalopnik.com)