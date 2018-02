Mysterie achtergelaten auto’s in parkeergarage ontrafeld

Die Britten laten zich niet zomaar de weg wijzen.

Enkele weken geleden vertelde waarde collega @720s jullie over een opmerkelijk incident, waarbij een achttal verlaten auto’s in een gesloopte parkeergarage bij toeval werden ontdekt. Tot noch toe was de reden dat de auto’s nog altijd in het gebouw stonden onduidelijk, maar het Britse AutoClassics lijkt het mysterie nu te hebben ontrafeld.

De automatische parkeergarage, die in 2001 werd gezien als het meest geavanceerde wagenpark op aarde, bleek enkele jaren later niet meer opgewassen tegen de gremlins waarmee het pand te maken kreeg. Kort daarna werd de stekker uit het project getrokken, waarna er een periode volgde waarin het gebouw zijn lot maar af moest wachten. Vijftien jaar later is het gebouw rijp voor de sloop, maar gebeuren er allerlei eigenaardigheden.

Niet lang nadat de acht wagens gevonden waren, ontstond er ‘uit het niets’ een brand waarbij een van de auto’s het leven liet. De Fiat Uno ging in vlammen op en is inmiddels écht rijp voor de sloop.

Maar wat blijkt nu, de resterende acht auto’s die nog in het gebouw stonden, waren eigenlijk al jarenlang waardeloos. Althans, dat heeft een oud-werknemer van de ‘robotgarage’ aan het blad verteld. Volgens hem werden de auto’s in 2001 naar de parkeergarage verhuisd om het toen-nieuwe geautomatiseerde systeem te testen op fouten.

Nu duidelijk is dat de auto’s naar de parkeergarage werden gebracht om te garanderen dat het systeem vlekkeloos zou werken, zodat auto’s van klanten niet beschadigd zouden worden, kunnen we stellen dat de acht achtergelaten bolides er al slecht aan toe waren.

Ondanks dat AutoClassics erop uit is om tenminste één, zo niet meer, auto’s te redden, lijkt het lot van de wagens al lang en breed bezegeld te zijn. De kans is namelijk groot dat ze een certificaat van vernietiging hebben gekregen, waardoor ze nooit meer de weg op mogen; zelfs als ze weer terugkeren naar een perfecte staat.

De acht auto’s staan momenteel nog in de parkeergarage te wachten op een eventuele reddingspoging.

Beeld: James Erwin en Reddit-gebruiker ieya404