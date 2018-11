Bizar incident eist leven van GT-R-rijder

De bestuurder was op weg naar zijn werk.

Een vreselijk ongeval vond gisteren om 04:54 in de vroege ochtend (lokale tijd) plaats in de buurt van Nashville, Tennessee. Een bestuurder van een Nissan GT-R was met zijn ‘betaalbare’ supercar op weg naar het werk, toen er een stuk beton met hoge snelheid door de vooruit van de auto vloog, precies op de plek waar de 54-jarige bestuurder zat.

De man reed op dat moment met zijn GT-R onder de Shelby Avenue Bridge door. De Metropolitan Nashville Police Department heeft geconcludeerd dat het beton afkomstig is van de brug, het viel namelijk van bovenaf. Onderzoek moet uitwijzen wie of wat hier achter zit. Zo kan het stuk beton bijvoorbeeld gevallen zijn van een vrachtwagen die over de brug reed. Een tweede optie is dat één of andere idioot om 04:55 het materiaal vanaf de brug heeft gegooid. Bruginspecteurs hebben al aangegeven dat het beton niet afkomstig is van de brug zelf, maar dat het misschien afgebroken is van de stoep. Alle opties worden nog opengehouden.

De 54-jarige inwoner van Pleasant View, Tennessee was werkzaam bij de Nissan-fabriek in Smyrna. Nadat het beton door de ruit kwam, schoot de GT-R tegen een Toyota pickup op de snelweg. Vervolgens ramde de Nissan de vangrail en kwam de auto uiteindelijk tot stilstand.

De politie is nog op zoek naar eventuele getuigen. Mocht er inderdaad moord in het spel zijn, dan looft de politie van Nashville een beloning uit voor de gouden tip.