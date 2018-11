Deze woning op wielen is werkelijk briljant

Koppelen aan een Range Rover en gaan met die banaan.

Caravans zijn, uitzonderingen daargelaten, niet sexy om te zien. Wie wel fan is van het concept, maar niet gezien wil worden met een sleurhut moet de Draper van het bedrijf Land Ark eens overwegen.

Het design is simpel en eenvoudig. Het interieur heeft wat weg van een modern studioappartement in een grote stad. Compact, klein, dat zeker. Wel van alle gemakken voorzien en het ziet er nog chique uit ook. Blijk je het niks te vinden, dan kun je er altijd nog crystal meth in gaan koken. De verkoop van het spul kan helpen met de enorme aanschaf van de Draper, want het huis op wielen kost maar liefst 144.900 dollar.

De Draper komt met een keuken, inclusief fornuis en een oven. Er is zelfs een wasmachine, een badkamer en een knusse zitruimte. Ruzie met je vrouw (m/v)? Haak het huis aan je SUV en verdwijn in het bos. Met het juiste voedsel kun je het wel even volhouden in je moddervette Draper.

Land Ark heeft geprobeerd om zoveel mogelijk zaken in de kleine ruimte te verwerken. Het bed begeeft zich bijvoorbeeld op de ‘eerste verdieping’ en is te bereiken door middel van een ladder. Wie een bestelling bij Land Ark plaatst moet wel even geduld hebben. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen 3 tot 4 maanden nodig om de Draper te bouwen.