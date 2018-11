Hier, de duurste files van Nederland

Jaarlijks is het bedrijfsleven honderden miljoenen euro's kwijt aan schade door files. De files nemen toe in Nederland en dat betekent ook meer economische schade.

En die stijging is merkbaar. De economische schade als gevolg van files zijn met drie procent toegenomen in vergelijking met 2016. Het bedrijfsleven moest vorig jaar 1,3 miljard euro aan schade incasseren. Er zijn een aantal verschuivingen in de top 5 waarneembaar. Het grote verschil zit vooral in de getallen. De knelpunten zijn ieder goed voor meer schade. Dat blijkt uit cijfers van Panteia in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging Evofenedex.

In 2016 stond bijvoorbeeld de A27 knp Everdingen – knp Gorinchem – op nummer vijf, met een schade van 9,7 miljoen euro. Deze staat nu op plek drie, met een schade van maar liefst 16,1 miljoen euro. Een ander voorbeeld. De A15 knp Ridderkerk – knp Gorinchem. Stond in 2016 op plek twee met een schade van 13,2 miljoen euro. De plek is ongewijzigd gebleven, maar de schade is toegenomen. Het knelpunt is goed voor 16,1 miljoen euro schade.

Nieuwkomer in de top 5 is A20 knp. Terbregseplein – knp. Gouwe op plek vijf met een schade van 12 miljoen euro. De absolute nummer één is nog steeds A4 knp. Burgerveen – knp. Prins Clausplein. In 2016 was dit traject goed voor een schade van 19,3 miljoen euro, in 2017 was dat maar liefst 23,8 miljoen euro.

Het zijn cijfers die de oren van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan het bloeden maken. Directe oplossingen zijn er volgens het kabinet niet. Er komt meer asfalt aan, maar het gaat jaren duren voordat het verkeer er iets van gaat merken. Belangenorganisaties spreken over de invoering van rekeningrijden, waarbij het huidige auto belastingssysteem omgegooid moet worden. Te moeilijk, ben je bitch niet, aldus het kabinet.

Foto: Lambo op de Nederlandse snelweg. Ook heel duur. Via @hhitalia op Autojunk