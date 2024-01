Bizar! Klant kiest voor 24 karaat goud op Koenigsegg

Ultiem snob of een mooie touch? Goud op je gloednieuwe Koenigsegg.

Nee, dit is geen gouden folie Joel Beukers stijl. Waar je naar kijkt is een Koenigsegg Jesko met écht goud. Een auto is een auto zou je denken. De eigenaar ziet dit duidelijk anders en maakt van deze Koenigsegg een rijdend juweel van enkele miljoenen euro’s.

De Koenigsegg Jesko Attack in kwestie heeft het spuitproces overgeslagen. De hypercar uit Zweden is door het merk geleverd in naakt carbon, in combinatie met 24 karaat goud. Het goud komt terug op allerlei plekken. Onder andere delen van de spoiler, spiegel en canards zijn van echt goud. Het goud komt zelfs terug op een deel van de splitter aan de voorzijde. Een drempel schrapen is dan wel een heel bijzonder kostbare grap.

Regelmatig vergelijkt men Koenigsegg met een merk als Pagani. Ook dat merk bouwt hypercars met bizarre precisie. Koenigsegg laat nu zien dat ze zeker niet minder zijn dan de concurrentie. Door goud toe te passen op de auto bewijzen de Zweden dat de mogelijkheden bijna eindeloos zijn. Een gevalletje u vraagt, wij draaien.

De Koenigsegg Jesko is nu een tijdje onder ons. Het is het huidige vlaggenschip van het merk. De 5.0 liter V8 met twee turbo’s in dit model levert 1.600 pk op E85-benzine. Het blok is gekoppeld aan een 9-traps automaat. Het is niet alleen maar rechtdoor knallen, zelfs op het circuit staat de Jesko zijn mannetje.

Er zijn twee uitvoeringen van de Jesko, de Absolut en de Attack. De Absolut is wat meer op de openbare weg gericht, terwijl de Attack zich het beste thuisvoelt op het circuit. Zoals je kunt zien met bijvoorbeeld die deels gouden vleugel is dit dus een Attack.

Met 125 exemplaren is de Koenigsegg Jesko al een zeldzame verschijning, laat staan zo in het goud. Daarmee heeft de eigenaar gekozen voor de overtreffende trap. Logisch dat Koenigsegg dit exemplaar uitlicht op sociale media, want de Zweden zijn met recht trots op het bizarre project. Gedurfd is het in elk geval wel. Goud op je Koenigsegg neigt toch al heel gauw naar kitsch in plaats van mooi. Het is maar net wat voor cultuurachtergrond je hebt.