Rapper Drake investeert in het voormalige Alfa Romeo F1

Drake is verbonden aan Stake F1 Team, het voormalige Alfa Romeo F1.

Zijn Formule 1-teams de nieuwe voetbalclubs onder rijke artiesten die willen investeren? Het lijkt er wel een beetje op. De wereldberoemde Canadese rapper Drake ga je komend seizoen ongetwijfeld wat vaker op de grid zijn, met name bij Stake F1 Team, voorheen bekend als Alfa Romeo Racing.

Investeren

Rijke artiesten beleggen hun vermogen op allerlei manieren. Dat begint met vastgoed en aandelen. Daar komt later allerlei randzaken bij als ze dat eenmaal hebben uitgespeeld. Denk aan investeren horloges, belangen in bedrijven en geld pompen in sportclubs. Dat name brengt vaak leuke internationale aandacht met zich mee. Je naam op een stadion of ze zingen een liedje voor je.

Naast het bekende investeren in voetbalclubs kun je natuurlijk ook investeren in een Formule 1-team. Dat kan met een stickertje op de auto, of je gaat Lawrence Stroll balls deep en koopt een compleet team. Rapper Drake doet iets daar tussenin. De Canadees is een partner van Stake en daarmee is nu ook zijn naam verbonden aan de Formule 1.

Het partnerschip met Stake komt met een aantal verplichtingen voor de rapper. Zo gaat Drake naar verwachting in het nieuwe seizoen onder andere optredens verzorgen tijdens Grand Prix-weekenden.

Drake en Stake op sociale media

Dat alles doet Drake natuurlijk in naam van Stake F1 om promotie te maken. Op sociale media promoot de artiest maar wat graag het platform. Vooral met Story’s op Instagram en posts van succesvolle weddenschappen. Bijvoorbeeld een miljoen dollar inzetten op een basketbalwedstrijd, winnen, en twee miljoen dollar uitbetaald krijgen.

Celebs in de F1

Het is niet de eerste rapper die we op de grid tegenkomen. Zo is bijvoorbeeld Will.i.am een vaak geziene gast bij het team van Mercedes. Samen met Lil Wayne heeft hij zelfs een ‘lied’ gemaakt voor de Formule 1. De organisatie is maar wat blij met de komst van beroemdheden. Namen als Will.i.am en Drake helpen de populariteit van F1 bij het algemene publiek te vergroten, wat met name belangrijk is voor de Amerikaanse markt. Hier in Europa halen we toch vaak onze schouders op met al die celebrity influence in de Formule 1..

Fotocredit: The Come Up Show via Flickr