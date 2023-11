Koenigsegg Jesko is bloedverziekend snel over ‘Ring

Koenigsegg heeft weer eens een nieuw record te pakken, dit keer met de Jesko op een ‘Ring.

Records pakken. Daar zijn ze bij Koenigsegg gek op én goed in. Soms worden ze afgepakt door een concurrerende partij, maar de Zweden zijn er ook als de kippen bij om deze weer te claimen. Dit keer is het de Koenigsegg Jesko die een record wist te pakken.

Haha, heb ik jullie mooi te pakken. Je dacht natuurlijk dat we het over de Nurburgring Norschleife hadden. Het gaat dit keer om een andere ‘Ring. Niet de A10 Amsterdam, maar de Gotland Ring. Dit is een racebaan op een eiland in Zweden.

Koenigsegg Jesko record video

Nu is het niet zo dat dit een nietszeggende baan is waar Koenigsegg even snel een recordje neerzet. Nee, de Zweden zijn bekend met de racebaan en er is ook vergelijkingsmateriaal. Gelukkig maar, want anders was het inderdaad een flutrecord.

Het vergelijkingsmateriaal komt in vorm van een Porsche 911 GT3 RS MR. Deze auto had het baanrecord in handen met een tijd van 3:04.83. Dat heeft de Koenigsegg Jesko Attack met een tijd van 2:56.97 aan diggelen gereden. Indrukwekkend, want doorgaans zijn Porsches vliegensvlug over een circuit en meer dan eens de snelste.

Achter het stuur van de Zweedse hypercar zat fabrieksrijder Niklas Lilja. Om je nog even te helpen. De Jesko Attack is de op circuit gerichte variant van de Jesko. Een systeemvermogen van 1.600 pk uit een V8 met twee turbo’s en hevige aero maken deze Koenigsegg tot een ultiem wapen. Niet alleen in rechte lijn dus.

Genoeg gekletst. Koenigsegg heeft ook bewijsmateriaal geleverd van het record met de Jesko Attack. De video, waarbij te zien is hoe de auto richting de 300 knalt over het rechte stuk, is een aanrader.