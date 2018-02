Bizar! Supercarcollectie toegankelijk voor iedereen

Dit roept alleen maar vraagtekens op.

De meeste vermogenden met een autocollectie hebben de vierwielers veilig en wel in een privégarage staan. De eigenaar deelt zijn pracht hooguit via Instagram, maar geïnteresseerden willekeurig toegang geven tot de garage? No way!

Toch is dat het geval bij deze autoverzameling. Dit groepje supercars staat geparkeerd in een parkeergarage in de Verenigde Staten. De locatie is niet bekendgemaakt, maar een Reddit-gebruiker zegt dat iedereen gewoon naar de auto’s kan lopen en foto’s kan maken. Er is niets of niemand die je stopt. De parkeergarage is onderdeel van een naastgelegen kantoor en is dus niet in openbaar gebruik. Volgens de Redditor gebruiken medewerkers van het kantoor de eerste vier verdiepingen van de garage. Op de achtste verdieping staat deze collectie.

De auto’s zijn in handen van Hines Race Team. De kans bestaat dus dat de supercars tot meerdere eigenaren behoren. Desalniettemin is het vreemd dat de auto’s zonder hoes geparkeerd staan. Sommige supercars hebben zelfs een laag stof.

Wellicht is de eigenaar of zijn de eigenaren zo rijk dat ze het allemaal niets kunnen schelen. Er staan voor miljoenen aan auto’s. Onder meer een Lamborghini Aventador Superveloce, een Jaguar F-Type Project 7, een 599 GTO en een 458 Speciale behoren tot de verzameling.