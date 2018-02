FCA-dieselschandaal kan leiden tot grote terugroepactie

Dat willen de autoriteiten in de VS.

Je zou het bijna vergeten, maar ook Fiat Chrysler heeft ook nog een eigen dieselschandaal (flashback) in de VS lopen. Er is nu vooruitgang in de zaak, want de Amerikaanse justitie heeft van zich laten horen.

De uitspraken van de autoriteiten zijn geen goed nieuws voor FCA. Justitie wil dat het autoconcern een terugroepactie op touw gaat zetten. De sjoemel-diesels, bij elkaar zo’n 104.000 voertuigen, moeten van justitie terug naar de garage om een update krijgen. Daarnaast kan FCA een boete verwachten. Het is op dit moment nog niet bekend welk bedrag het concern moet gaan betalen.

FCA sjoemelde met de drieliter EcoDiesel V6. Deze motor levert de autogroep in de Jeep Grand Cherokee en Dodge RAM 1500. De motor kwam dankzij software schoner uit de test. De praktijken kwamen begin vorig jaar aan het licht na een aanklacht van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). (via Bloomberg)