Officieel: Novitec McLaren 570S Spider is een beest

Dit pretpakket maakt de 570S Spider een stukje lekkerder.

Bij Novitec weten ze altijd wel wat lekkers te maken van een supercar, zonder extreem te overdrijven. Dat is ook het geval bij de McLaren 570S Spider. Vanaf heden heeft de tuner een pakket voor deze cabrio in het gamma.

De tuner voorziet de McLaren van wat carbon frutsels ter optimalisatie van de aerodynamica. Meest opvallende is de aangebrachte vaste spoiler. Daarnaast rolt de 570S op nieuwe lichtmetalen. Ze meten 20-inch voor en 21-inch achter. Het design spreekt me aan, al is 19-inch meer dan voldoende wat mij betreft. Tevens is de supercar 30 mm verlaagd.

Het echte feest speelt zich af onder de kap. De 3.8 liter grote twinturbo V8 is aangepakt middels een Novitec N-Tronic module. Normaal gesproken levert de Spider 570 pk en 600 Nm koppel. Novitec tilt het vermogen naar een keurige 646 pk en 692 Nm koppel. 0-100 is voortaan in drie seconden gedaan (-0,2 seconden) en de top ligt op 335 km/u (+7 km/u).