Bizar: middenklasse sedan wordt opgeleukt met vleugeldeuren

Ja, zo wordt deze middenklasse EV-sedan echt verkocht, met vleugeldeuren en een moeilijke naam: eπ 007.

Een naam verzinnen voor een auto is niet makkelijk. Helemaal als je er moeilijke tekens voor gaat gebruiken. De Kia Cee’d en al helemaal de Pro_Cee’d bijvoorbeeld, dat is moeilijk doen terwijl het makkelijk kan (het tweetal heet dan nu ook Ceed en Proceed). Ook accenten en bijzondere letters doen het niet altijd even goed, denk aan Murciélago, Ɛ̃fini en de gekke perikelen van Alpine die hun concept cars nu met een β (beta) aanduiden. Wij moesten ook een beetje schakelen, want op dit soort letters worden artikelen slecht gevonden. Fun fact: precies om die reden veranderde Toyota de GR 86 naar GR86, omdat anders enkel ‘GR’ en ’86’ worden gevonden, wat te algemeen was om op goede resultaten te komen.

eπ 007

Vandaar dat we voor deze keer vergiffenis aanvragen voor de milde clickbait, want als je de naam van deze auto in de titel moet verwerken wordt het wel heel lastig. Wanneer heb jij voor het laatst het teken voor pi moeten gebruiken op je toetsenbord? Oefen ‘m maar alvast, want de eπ 007 is hier, een product van het Chinese Dongfeng. Dat is een groot conglomeraat net als Geely, dus eπ is het merk. En dan ook nog eens 007 gebruiken terwijl er geen één linkje is met James Bond. Bijzonder, op zijn minst. Overigens wordt eπ fonetisch veel geschreven als Yipai, zo zal je het dus ook uitspreken.

Vleugeldeuren

En dan nog is het gebruik van pi niet wat de eπ 007 zo bijzonder maakt. Qua design is ‘ie namelijk ‘oké’, we zien er vooral veel elementen van reeds bestaande ontwerpen in. Op zich best de moeite dus om daar wat meer jeu aan te geven. Dat doet Dongfeng door de eπ 007 te voorzien van vleugeldeuren. Ja, echt. En dan geen Falcon Wing-praktijken: schaardeuren voorop. Een beetje zoals de oude tuning-catalogi. Bij auto’s als de 300SL met vleugeldeuren hadden ze functie en bij de Model X zou je ook kunnen zeggen dat er logica achter zit. Bij eπ lijkt het puur voor de styling te zijn. Tsja…

(PH)EV

Verder is de eπ 007 ‘gewoon’ een elektrische sedan. Wel met wat leuke foefjes, het moet ook uniek blijven uiteraard. Zo zijn de specs best aardig: de Cw-waarde is 0,209, wat bijna op het niveau is van de Mercedes EQS. Dan vervalt ook het argument van Mercedes dat hun EQS wel een gekke banaanvorm moest krijgen voor zo’n Cw-waarde. Het interieur lijkt ook niet bizar origineel: twee schermen, waarvan het middelste scherm een 15,6 inch grote unit is.

Anyway, nog wat leuke foefjes: een draadloze smartphonelader met een capaciteit van 50W,