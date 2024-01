Is dit een waardige opvolger voor de Ford Raptor?

Als we definitief afscheid moeten nemen van de V8, moet je roeien met de riemen die je hebt. Ford laat zien dat je zelfs van een F-150 Lightning iets leuks kan maken met de Switchgear.

De inmiddels drie generaties Ford F-150 Raptor hebben vele motoren in het vooronder gehad. De allereerste Raptor in 2011, toen nog F-150 SVT Raptor geheten, had een bijna asociaal dikke 6.2 liter V8. Helemaal met een Roush-uitlaat is dit een briljant klinkende truck. De opvolger, hoewel succesvol, leende de 3.5 liter EcoBoost V6 (met meer pk dan de voorganger, 450 stuks) uit de Ford GT. Dat is een goed cv, maar het blijft een downsize. De opvolger, de huidige, maakt het helemaal bont: de motor is identiek aan de voorganger, evenals het gros van de specs. Daarvoor heeft Ford de nieuwe Raptor R: met V8! Ford koos dus voor downsizing, daarna weer voor een flinke upgrade.

Einde V8

Met de huidige tijden weet je eigenlijk vrijwel zeker dat Ford ooit eens gedag moet gaan zeggen tegen die V8. Het merk heeft wel een elektrische truck, de F-150 Lightning, maar die is niet echt ‘leuk’. Die is vooral bedoeld om te laten zien dat een elektrische truck je dagelijkse taken kan doen, maar een echte performance truck die ook nog eens elektrisch is heeft Ford niet. Dagdroom even mee met The Blue Oval, want zij hebben iets bedacht.

Switchgear

Dit is de Ford F-150 Lightning Switchgear, gebouwd door Ford Performance en RTR. Laatstgenoemde (afkorting voor Ready To Rock) is een bekende speler in het oppeppen van Fords en voor de Switchgear hebben ze ook hun best gedaan. Het begint met een wat wilder uiterlijk. De Lightning krijgt flink bredere spatborden en andere bumpers mee. Ford Performance heeft er vervolgens een unieke livery voor ontworpen.

Offroad

Voor zover wij kunnen vinden is er aan de aandrijflijn niks veranderd, gelukkig heb je dan al 588 pk tot je beschikking. Dat getal wordt bijgestaan door een scala aan offroad-modificaties. Zo staat de F-150 Switchgear op FOX schokdempers, die de grondspeling vergroten. Bijgestaan door compleet op maat gemaakte double wishbone-vering en nog een hele rits upgrades voor het onderstel. De toegevoegde carrosseriedelen zijn van koolstofvezel, voor je denkt dat het allemaal wel heel zwaar wordt zo.

Uiteraard krijgt de Ford F-150 Lightning Switchgear ook extra dikke banden mee van Nitto. Mocht je daar eentje van lek rijden, dan is er ruimte voor eentje extra in het bed. Ford heeft namelijk al wat wilde dingen gedaan met de speciale F-150 in hun persfoto’s, dus je kan er zeker lol mee hebben.

Niet te koop

Tenminste, als ‘ie ooit de dealers bereikt. De Ford F-150 Lightning Switchgear is een uniek project, maar voorlopig zonder productieplannen. Ford is wel serieus bezig met experimenteren of je een elektrische truck leuk kan maken, dus iets wat op de Switchgear lijkt zal vast een keer verschijnen.