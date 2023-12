Elektrische Volvo sedan komt (veel) sneller dan verwacht

Een elektrische Volvo sedan klinkt ons als elektrische muziek in de oren. Vangelis, Giorgio Moroder en Daft Punk zouden het geweldig vinden.

Goedemorgen lieve lezers, lezerressen en hen die op deze schitterende eerste kerstdag Autoblog lezen. Vandaag en morgen zullen we jullie bedienen met lijstjes, overzichten, video’s en andere kerstmijmeringen. Maar we beginnen de dag met keihard autonieuws. Het gaat om het Zweedse merk Volvo.

Zoals je weet heeft dat merk behoorlijk vroeg ingezet op een transitie. Eerst gingen de veelcilinders eruit, toen de diesels (in NL), vlotte introductie van PHEV’s, begrenzing van maximum snelheid en aankondiging om de verbrandingsmotor in de ban te doen.

Dit is de huidige Volvo S90. Mooi, hè?

Elektrische sedan van Volvo

De kritische lezer zal het zijn opgevallen dat er dan nog wel een aantal elektrische auto’s in het gamma missen. Want de EX30, XC40 Electric en de EX90 zijn allen crossovers of SUV’s (afhankelijk of je de technische term of marketingterm hanteert). Maar een elektrische sedan is onderweg! Sterker nog, Volvo heeft ‘m al gebouwd en is er nu mee aan het testen. Dat meldt Teknikens Värld. Die publicatie kennen we van de beruchte elandtests, maar ze doen dus ook keihard autonieuws.

De codenaam voor de auto is de ‘V551’, maar de geruchten willen dat de auto – heel voorspelbaar – de naam ES90 krijgt. Een elektrische S90. Dat klinkt op zich vrij logisch, ja. Ze hebben ook een foto van een testauto waarop heel subtiel geschreven staat dat het een TOP SECRET auto is en nee, niet van die beroemde Japanse tuner.

Dat ze ‘m in China ‘in het geheim’ aankondigen is niet raar. Naast het feit dat het moederbedrijf van Volvo (Geely) Chinees is, is China natuurlijk een enorm belangrijke markt. Daar worden nog daadwerkelijk sedans verkocht.

ENORME batterij

De Volvo ES90 komt al vrij snel op de markt. Volgens de kwaliteitspublicatie moet al in mei van 2024 de productiefaciliteit beginnen met het uitpoepen van ES90’s. Er zal keuze zijn tussen een versie met achterwielaandrijving (één motor) of vierwielaandrijving (twee motoren).

Qua interieur zal de Volvo EX90 (afgebeeld) model staan voor de ES90

In beide gevallen is er een 111 kWh-batterij, inderdaad hetzelfde accupakket als we kennen van de EX90, de crossover waar de S90 techniek mee zal delen.

De elektrische Volvo sedan zal concurreren met auto’s als de Audi A6 e-tron, BMW i5 en Mercedes-Benz EQE plus al die nieuwe Chinese elektrische sedans die jij ook niet uit elkaar kan houden.