Bizarre collectie met 42 auto’s gaat onder de hamer

Kijk of er wat voor je tussen zit.

Veilinghuis RM Sotheby’s heeft weer een grote slag geslagen: ze hebben een privécollectie met maar liefst 42 auto’s in handen gekregen. En dit zijn niet de minste auto’s. Als een F12berlinetta tot de minder bijzondere auto’s hoort, dan weet je dat het een serieuze collectie is.

De collectie is te groot om alle auto’s te behandelen, dus we zullen een aantal hoogtepunten met jullie doornemen. Al deze auto’s zullen door RM Sotheby’s geveild worden in Zürich.

Ferrari FXX, FXX K & 599XX

De drie racemonsters van Ferrari zijn stuk voor stuk gewilde collector’s items. Volgens RM Sotheby’s is dit de enige collectie die zowel alle drie de auto’s bevat. Ook nog eens matchende kleuren. Alleen dit trio is naar verwachting al €10 tot €11,75 miljoen waard.

Ferrari 333 SP

Deze raceauto staat niet voor niets in het midden geparkeerd, want dit is eigenlijk het klapstuk van de collectie. Dit is een 333 SP die in 1999 twee raceoverwinningen op zijn naam schreef, in Barcelona en Monza. Een auto met race pedigree dus. Sotheby’s verwacht dat deze auto zo’n €4,8 tot €5,5 miljoen gaat opbrengen.

2 LaFerrari’s

Naast de FXX K bevat de collectie ook nog twee straatlegale LaFerrari’s: een coupé en een Aperta. De dichte LaFerrari moet goed zijn voor minstens €3 miljoen, terwijl de verwachte opbrengst van de Aperta maar liefst €4 tot €4,5 miljoen is. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Aperta maar 3.929 kilometer op de klok heeft.

Ferrari SP3 Daytona & SP1 Monza

De eigenaar heeft een V12 Ferrari voor iedere gelegenheid. Zin in een LaFerrari zonder hybridetechniek? Dan is daar de SP3 Daytona. En voor de optimale beleving is er de SP1 Monza, zonder voorruit en zonder passagiersstoel.

Nog meer hypercars

De verzameling bevat niet alleen maar Ferrari’s als je dat soms dacht. Er staan bijvoorbeeld ook nog drie Pagani’s in de garage. Een Huayra R (die je hierboven ziet), een Huayra BC Roadster en een Utopia. Bugatti is vertegenwoordigd in de vorm van een Chiron Super Sport. En dan zien we ook nog een Lamborghini Sián, waar er maar 63 van gemaakt zijn.

Oudere Ferrari’s

De eigenaar had vooral een voorkeur voor moderne supercars en hypercars, maar er staat ook nog wat ouder spul tussen (even oneerbiedig gezegd). We zien enkele van the greatest hits van Ferrari: een F40, een Testarossa, een 512 BB en een 365 Daytona.

Hardcore Ferrari’s

Ferrari vormt toch wel de hoofdmoot van de verzameling. Zo zijn zo’n beetje alle hardcore Ferrari’s aanwezig. We spotten een Challenge Stradale, een 430 Scuderia 16M, een 458 Speciale A en twee 488 Pista’s. Aan V12-geweld is ook geen gebrek, met een 599 GTO, een SA Aperta, een F12tdf en twee 812 Competiziones.

En nog meer

We hebben al aardig wat auto’s opgesomd, maar dit was nog niet alles. Op de bovenstaande foto’s kun je nog meer leuk speelgoed zien. En dan zijn er ook nog auto’s die niet op de foto’s staan, kun je nagaan…

Welke auto zou jij het liefst meenemen uit deze collectie? Laat dat vooral even weten in de reacties!