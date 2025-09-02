Deze Mercedes-modellen worden volgend jaar al geschrapt

Deze modellen zijn geen lang leven beschoren.

Het is al een tijdje duidelijk dat de EQ-strategie van Mercedes niet het gewenste resultaat levert. Daarom gaat Mercedes het over een andere boeg gooien. Eerder dit jaar onthulden ze de elektrische CLA, die er precies hetzelfde uitziet als de CLA met benzinemotor.

De nieuwe strategie betekent dat we ook eerder dan verwacht afscheid nemen van de Mercedes EQE en EQE SUV. Deze werden respectievelijk in 2021 en 2022 onthuld, maar volgend jaar valt het doek alweer voor deze modellen. Dat weet Autocar te melden.

Volgens Autocar krijgen deze modellen niet eens een facelift meer. De EQS en EQS SUV krijgen nog wél een update. Naar verluidt worden deze nog voorzien van 800V-technologie. Op dit moment heeft het elektrische vlaggenschip slechts 400V, terwijl de CLA 800V heeft. Dat is bijzonder, want normaal worden de innovaties van Mercedes altijd op de topmodellen geïntroduceerd.

Als je straks de EQE en EQE SUV niet meer kunt kopen bij Mercedes, wat kun je dan wel kopen? Nou, de elektrische C-Klasse en GLC. De elektrische GLC wordt over minder dan een week al onthuld, op de IAA in München. Beide modellen zullen waarschijnlijk volgend jaar op de markt komen.

De oplettende lezer zal opmerken dat dit nog geen directe opvolgers zijn. De EQE is immers het elektrische equivalent van de E-Klasse, niet de C-Klasse. Op een elektrische E-Klasse moeten we nog wat langer wachten. Die komt naar verluidt in 2027 pas.

Bij BMW zullen ze intussen in hun handen wrijven. Zoals het er nu uitziet heeft Mercedes straks een tijdje géén directe concurrent voor de i5. Sowieso doet BMW momenteel betere zaken in het E-segment dan Mercedes. Het lijkt erop dat ze in München toch de betere strategische keuzes hebben gemaakt…