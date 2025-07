Ferrari’s uit mysterieuze collectie gaan onder de hamer

De auto’s zijn nog fabrieksnieuw. Maar dan ook écht fabrieksnieuw.

We hebben het al heel vaak gezegd, maar het blijft doodzonde dat veel Ferrari’s ten prooi vallen aan verzamelaars. Natuurlijk, je mag zelf weten wat je met je auto doet. Maar een Ferrari kopen en er niet mee rijden is een beetje als een Rembrandt kopen en die achterstevoren aan de muur hangen.

We hebben nu weer een aantal van deze auto’s te pakken. RM Sotheby’s veilt een LaFerrari, een 599 GTO en een Superamerica die alle drie afkomstig zijn uit dezelfde collectie. Deze auto’s hebben niet alleen weinig kilometers, ze zijn nog letterlijk fabrieksnieuw. Zelfs de Superamerica uit 2005.

Deze auto’s zijn afkomstig uit de mysterieuze Ming-collectie. De auto’s uit deze collectie verschijnen pas in het openbaar als ze geveild worden. In 2019 gingen al zeven auto’s uit deze collectie onder de hamer, waaronder een FXX en een F40.

De eigenaar koopt zijn Ferrari’s doorgaans nieuw, om ze vervolgens weg te zetten in zijn geklimatiseerde garage. En daar komen ze niet meer uit. Zelfs het onderhoud wordt ter plekke uitgevoerd door een monteur van Ferrari. Het onderhoudsboekje is dus keurig ingevuld, ook al is er geen meter met de auto’s gereden.

De auto’s zijn allemaal vrij fantasieloos uitgevoerd in Rosso Corsa, maar verder is niet bespaard op opties. Zo heeft de LaFerrari voor 127.241 dollar aan opties, inclusief sportuitlaat, alcantara trim en tal van carbon onderdelen. Ook de 599 GTO is rijkelijk voorzien van carbon opties.

Gezamenlijk moet dit drietal ongeveer €5 à €6 miljoen opbrengen, volgens de schatting van RM Sotheby’s. Dat is vooral te danken aan de LaFerrari, die goed is voor €3,6 tot €4,1 miljoen. Maar vergis je niet in de GTO: in fabrieksnieuwe staat moet deze auto ook €1,1 tot €1,4 miljoen opbrengen.

Gaat er nu eindelijk gereden worden met deze raspaardjes? Nee, natuurlijk niet. Wat deze exemplaren uniek maakt is de fabrieksnieuwe staat. Dus ook de nieuwe eigenaren zullen de auto regelrecht in de garage zetten. Dat maakt dit fenomeen extra treurig: als de eerste eigenaar er niet mee rijdt, wordt er nooit meer mee gereden.