Bizarre Volvo 850 Estate lijkt regelrecht uit game te komen

We kunnen echter bevestigen: deze Volvo 850 Estate bestaat echt.

Volvo bouwde altijd de auto’s die je als kind tekende. Kaarsrechte lijnen, simpel design (geen tierelantijnen) en nu we het toch hebben over kinderen: nam je de estate, dan had je ruimte voor al je kinderen en bagage. Het enige wat je niet per definitie van een Volvo moest verwachten was snelheid. Dat veranderde in de jaren ’90.

Volvo 850

Toen kwam het Zweedse merk namelijk met de 850, de opvolger van de 240. Als je héél goed keek, kon je zowaar iets afgeronde lijnen spotten. De horror! Volvo had namelijk bedacht dat de 850 iets sportiever moest worden. Denk aan de welbekende vijfcilinders die, zonder dat perse te bedoelen, vlot zijn en lekker klinken. En dan heb je natuurlijk nog de 850 R. Die ken je natuurlijk ook nog van de BTCC-versie die zeer bekend werd als Estate, met natuurlijk Jan Lammers en de Zweed Rickard Rydell achter het stuur. En wie kent hem niet, de vanillevla-gele 850 T-5R. Kortom: de 850 is een beetje de laatste der mohikanen van de echt vierkante top-Volvo’s en -mede dankzij het feit dat de opvolgers S70/80 en V70 steeds moderner werden- en begint dus een echte cultauto te worden.

Heftigste Volvo 850

En wat doe je met een cultauto? Onderwerpen aan een hoop ‘wat als’-gedachten. Zo komt er vanzelf wel een gekkie die weet hoe Blender werkt om een futuristische variant ervan te maken. Maar wat nou als een team bouwers de handen ineen slaat om zo’n creatie naar het echt te vertalen? Dan krijg je zoiets als dit.

VOLTO

Het is een samenvoeging van vele bouwers, waaronder Jean Pierre Kramer (JP Performance) en ‘Mean Machines The Game’. Zoals gezegd begon dit als een digitale weergave van een heftige 850, maar dat is dus nu realiteit geworden. Terwijl als je er naast staat, het nog bijna een digitaal ding lijkt.

Technisch schuilt er nog een 850 onder, maar de aandrijflijn is niet meer een smeuïge vijfcilinder. Nee, de VOLTO (zo heet ‘ie echt) heeft de aandrijflijn van een Tesla Model S Plaid gekregen. 1.020 pk aan elektropower! Het praktisch gemak van de Volvo heeft wel te lijden onder een hele rolkooi-installatie, pushrod-veren en allerlei andere zaken die je vooral op een raceauto vindt. Aan de andere kant, dat gold ook voor de 850 van Lammers.

We kunnen ons voorstellen dat het de meningen verdeelt, maar de Volvo of eh, VOLTO 850 is in ieder geval een opvallend apparaat. Te bewonderen op de Essen Motorshow van 2024, uiteraard.