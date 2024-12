Verkeerd begrepen Mazda wordt ineens zeer interessant

We hebben het gevoel dat men de Mazda MX-30 maar slecht begrijpt, maar de techniek in deze auto gaat belangrijk zijn voor het merk.

Japanse merken hebben de wereldwijde markt flink opgeschud met hun visie op auto’s bouwen. Vele manieren om gewoon slimmer auto’s te bouwen zijn van Japanse origine. Helaas lijkt het erop dat bij veel merken uit het Aziatische land de tijd een beetje stilstaat in de EV-transitie. Toyota bouwt maar weinig EV’s, Honda durfde alleen de e aan voordat ze nu met de e:Ny1 een ‘oké’ EV bouwen, Nissan schudde de wereld op met de Leaf maar heeft sindsdien niet echt meer potten gebroken en de rest sukkelt er allemaal een beetje achteraan. En dan heb je nog Mazda.

Mazda MX-30

Die verkopen één EV, de Mazda MX-30. Het idee erachter is dat deze kleine crossover doordacht is qua techniek. Zo is de batterij klein, omdat anders de productie van de batterijen meer impact maakt op het milieu dan zero-emissionauto’s compenseren. Nobel, maar nadelig. Want onder de streep is een auto die 200 kilometer ver komt een lastig verkooppraatje. Mazda ging terug naar de basis en koos voor dezelfde oplossing als BMW met de i3 (die overigens ook net als de MX-30 vierdeurs was met kleine zelfmoorddeurtjes achter). Namelijk het beschikbaar maken van een Range Extender.

R-EV

Ook al denk je aan een PHEV vanwege de combinatie van tanken en stekkeren, een Range Extender is een benzinemotor die de wielen niet aandrijft. Nee, de motor is aanwezig om als aggregaat de accu’s op te laden. Die voeden dan weer de e-motoren die de auto wél aandrijven. Zo hoeft de motor niet zo hard te werken en krijg je toch meer rijbereik, maar ondermijn je wel het idee van een zero-emissionauto. Mazda koos voor een bijzondere motor als generator: een enkelschijfs rotatiemotor, beter bekend als de Wankelmotor.

Wankelmotor

Dat zit ingebakken in de natuur van Mazda, want het merk heeft met hun RX-serie (en nog een paar andere) de rotatiemotor helemaal eigen gemaakt. Simpel uitgelegd heb je in plaats van zuigers en cilinders één grote cilinder met één driehoekig draaicomponent. Zo’n motor is compacter, lichter en minder complex, maar heeft wel praktische nadelen, waarvan de meest bekende olieverbruik is. Maar des te minder druk je op zo’n motor zet, des te meer het een efficiënte oplossing is. Als Range Extender dus eigenlijk perfect.

Dubbele wankelmotor

Nu blijkt dat Mazda wel oren heeft naar een grotere rol voor de wankelmotor. Er ligt nog steeds een nog niet afgetekend productieplan klaar voor de Iconic SP, een soort futuristische sportauto die de rol van de RX-7 op zich moet nemen voor de huidige tijd. Vele aandrijvingsvormen zijn al genoemd, waaronder dus een rotatiemotor. Nu lijkt het erop dat Mazda er een tweeschijfs wankelmotor van wil maken. Je kan namelijk één rotatieschijf maken, maar je kan ze ook aan elkaar schroeven om tot meer power te komen. De 787B, de auto waarmee Mazda furore maakte in de jaren ’80 op Le Mans, had er bijvoorbeeld vier. Da’s wel heel heftig, dus laat Mazda het bij twee voor een potentiële aandrijflijn voor de Iconic SP.

Generator

Wel lijkt het erop dat deze dubbele wankelmotor niet gaat zorgen voor de aandrijving van de Mazda Iconic SP, maar net als de MX-30 R-EV een generator wordt om de accu’s op te laden. Volgens Mazda levert dat meer power op zodat je sterkere e-motoren kan plaatsen. Anders is een krachtige motor bijladen met een zwakke motor dweilen met de kraan open. Sowieso interessante materie, al gaan we zien hoe veel ervan echt waar is. (via Automotive News)