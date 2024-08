GELEKT: “nieuwe” Volvo XC90

De facelift voor de Volvo XC90 is gelekt door Volvo Car Switzerland. Zo gaat de bijgepunte XC90 er uitzien.

Volvo had plannen om volledig elektrisch te gaan en heeft dan ook al weer enige tijd geleden een gloednieuwe Volvo XC90 in de vorm van de elektrische EX90 gepresenteerd.

De productie hiervan ging eerder dit jaar van start, maar intussen staat ook de oude XC90 nog in de prijslijsten. Want ja, alles inzetten op elektrisch ziet Volvo toch niet zitten met dit model.

Frisse nieuwe smoel

De huidige Volvo XC90 is alweer negen jaar onder ons en zal voorlopig nog naast de EX90 op de prijslijsten blijven staan. Wel enkel als hybride uiteraard. Bij Volvo wordt natuurlijk wel zoveel mogelijk opgeschoven naar elektrisch rijden.

Nu zijn door Volvo Car Switzerland dus de eerste foto’s gelekt. Ze hadden op hun socials alvast de nieuwe bestelsite live gezet. Wellicht zijn de eerste exemplaren dus zelfs al verkocht.

Subtiele facelift Volvo XC90 gelekt

Zoals verwacht betreft het hier een subtiele facelift. De hamer van Thor zien we nog altijd terug in de koplampen en we krijgen een eerste blik op het interieur waar het nodige up-to-date gebracht is qua infotainment en bediening.

Verder valt vooral de grille op. Het Zweedse merk lijkt naar BMW gekeken te hebben en introduceert asymmetrische diagonale lijnen in de grille. Love it or hate it. In ieder geval is de Volvo XC90 weer helemaal fris.

Voor scherpe foto’s en alle details, de “nieuwe” Volvo XC90 zal officieel onthuld worden tijdens een evenement genaamd 90/90 Day op 4 september 2024. Tot die tijd moeten we het doen met de gelekte Volvo XC90.