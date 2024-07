Duurste Volvo V70 van Nederland heeft een schitterend interieur

De duurste Volvo V70 van ons land lijkt niet zo spannend, maar heeft een verrassing als je erin gaat zitten.

Bij Volvo UK dachten ze eventjes op de zaken vooruit te kunnen lopen. Zoals jullie wellicht weten verkoopt het Zweedse merk een hele hoop crossovers (C40, XC40, XC60 en XC90) waardoor de stationwagons een beetje ondergesneeuwd raakten. Volvo UK dacht “dan halen we die gewoon uit het leveringsprogramma” en toen waren de rapen gaar. Mensen houden gewoon van Volvo-stationwagon.

Helaas maakt Volvo niet meer de meest legendarische station, de V70. De iets grotere V90 en iets kleinere V60 zijn er gelukkig nog wel. Echter, wil je een V70, dan moet je eventjes op zoek naar een nette occasion.

27.899 euro!

En dat hebben wij voor u gedaan, lieve lezers! De duurste Volvo V70 hebben we gezocht én gevonden. We hadden verwacht dat het een derde generatie V70 zou zijn. Die is immers het meest recent. Maar dat is dus niet het geval. De duurste V70 van Nederland is er eentje uit 2005.

We beginnen maar eventjes met de prijs. De auto kost namelijk 27.899 euro. Onwillekeurig zou je verwachten dat het een bijzonder exemplaar is met extreem weinig kilometers. Nu is de auto in zeer goede staat, maar 178.979 km is niet bijzonder weinig.

Interieur duurste Volvlo V70

Het is de V70 R uit 2005, dus dat betekent dat er een 2.5 liter vijfcilinder in het vooronder ligt. Deze is goed voor precies 300 pk en precies 400 Nm. De transmissie is in dit geval een handgeschakelde zesbak. Vierwielaandrijving en het FOUR-C demping-systeem waren standaard. Het Atacama-interieur is dan wel weer schitterend.

Waar de idioot hoge prijs vandaan komt: geen idee. Buiten Marktplaats om staat er nog een V70R van deze generatie met iets minder kilometers. Die moet dan 30 mille kosten. Wel een voordeel: de auto is van de eerste (Belgische) eigenaar. Dat is wel bijzonder en veel waard in Volvo-kringen. Maar of het 27.899 waard is? Geen idee. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!