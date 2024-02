Levensgrote Volvo V70 van Lego is een droom

Is toch vet. Een Volvo V70 nagemaakt van Lego.

Vergeet al die supercars en raceauto’s van Lego. Gewoon een Volvo V70 gemaakt van de iconische blokjes, daar krijg je het pas warm van toch? Zeker deze zeer bijzondere 1:1 creatie. Die gaat niet passen in je vitrinekast..

Deze Volvo moet de droom zijn van alle KLPD-agenten uit het Blik op de Weg-tijdperk. Toen ze nog massaal in V70’s asociale automobilisten aan de kant zetten. De auto is het werk van David Gustafsson. De Zweed heeft het voertuig zelf in elkaar gezet en de Volvo bestaat uit maar liefst 350.000 bouwstenen.

Voor inspiratie hoefde Gustafsson niet ver te zoeken. Hij heeft zelf een Volvo V70 en hij dacht dat het wel een goed idee zou zijn om zijn eigen auto na te maken van Lego. Waarom ook niet? De Zweed is al meer dan een jaar zoet het met het project. Dan nog vind ik het knap dat je na een jaar al zo ver bent gekomen. Ik ken mensen die een jaar doen over een veel kleinere auto van Lego Technic. Dan heb ik het natuurlijk niet over mezelf, ahem.

De Volvo V70 van Lego staat op een metalen frame met daadwerkelijk vier banden. Dat maakt het mogelijk om de auto te laten rollen. Naast het exterieur heeft Gustafsson ook het interieur nagemaakt van Lego. Al zien die stoelen er niet zo comfortabel uit als een echte zetel in een V70.

Het gaat nog verder: het stuurwiel in de Volvo is niet alleen van Lego, maar functioneert ook echt. Daarmee is het tamelijk eenvoudig om de auto te verplaatsen. Kleine elektromotoren sturen de wielen aan, je hoeft dus niet te duwen.

Het project is bijna af. Eenmaal afgerond bestaat de Volvo V70 uit maar liefst 400.000 Lego bouwstenen is de verwachting. Gustafsson heeft in elk geval al de aandacht van Volvo te pakken. Verleden week deelde de Zweedse autofabrikant de V70 op sociale media. Het project zelf volgen kan via Brickscale op Instagram