Blauwe benzine? Volkswagen wast het verleden wit

En dat doen ze door middel van een beetje nostalgische marketing. Huh?

Diesel staat momenteel in vuur en vlam als een droog stukje Californisch woud na het bezoek van een kettingroker. In de hoek waar de klappen vielen, heeft vooral Volkswagen een aantal rechtse en linkse hoeken geïncasseerd. En terecht, want de sjoemelkoningen verkochten diesels met prachtige termen als Clean Diesel en Bluemotion. Keiharde sjoemel-leugens die onze longen zo zwart als roet maakten, zo weten we nu.

En toch, ze blijven maar vasthouden aan die diesels, daar bij VAG. Zelfs als het stiekem benzinemodellen zijn. Klinkt inderdaad raar, dus zullen we maar even uitleggen wat we bedoelen. Volkswagen gaat voorlopig stug door met het BlueMotion-label, door het op benzinemodellen te plakken. Zo is er nu de Golf 1.5 TSI ACT BlueMotion, die volgens Wolfsburg ‘net zo zuinig is als een diesel’. Juist ja…Het is toch een beetje alsof Philip Morris International een nicotinepleister op de markt brengt die ze de Marlboro Gold Patch noemen. We begrijpen het ergens wel, gezien de roemruchte geschiedenis van de Volkswagen-diesels, maar toch. Het is voorbij jongens, laat het los…

Oké, genoeg geneuzel over de naam. Als er maar hete nieuwe techniek onder de kap ligt! Wat heeft de Golf 1.5 TSI ACT BlueMotion wat dat betreft te bieden? Nou ja, vrij weinig. Tenminste, weinig nieuws. Het 130 pk sterke TSI-tje vervangt de 1.4 TSI en heeft onder andere cilinderuitschakeling, een variabele geometrie van de turbo en een zeilfunctie. Al met al is dit goed voor een (NEDC) normverbruik van 4,8 liter per honderd kilometer. Een prima waarde, maar @casperh vertelde je al over het gros van deze vernieuwingen toen hij een blokje omging met de 150 pk versie van de gelifte Golf (rijtest).

Het is dus vooral oude wijn in nieuwe zak, deze nieuwe Golf Bluemotion. Het gekke is alleen dat de nieuwe zak verdacht veel lijkt op een stokoude zak, die waarschijnlijk al lang bij het oud vuil had moeten liggen…