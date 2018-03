Koos Spee compleet over de flos door nieuwe app

Dat kan dus eigenlijk alleen maar een geweldige app zijn...

Waarschijnlijk is de wereld blijven draaien zonder dat je er vanaf wist, maar in februari zijn de eerste ‘slimme verkeerslichten’ gerealiseerd op de N205 bij Schiphol. Het gaat om de zogeheten iVRI’s, wat kort is voor Intelligente Verkeersregelinstallaties (video). Zes kruispunten krijgen hiermee kunstmatige zintuigen en kunnen hiermee aankomend verkeer herkennen en anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Denk daarbij aan het voorrang geven aan grote groepen fietsers, bussen en zwaar vrachtverkeer om te doorstroming te verbeteren. Vooruitgang alom dus, mits er niet teveel voorrang verleend wordt aan fietsers.

Het grootste voordeel van de slimme verkeerslichten hebben we dan echter nog niet behandeld. In een ronkend persbericht laat Elisabeth Post, de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, met trots optekenen dat de verkeerslichten het ook mogelijk maken dat weggebruikers via een app geïnformeerd worden hoe lang ze nog moeten wachten voor een rood licht. Een geweldige innovatie dus voor iedereen die stoplichtsprintjes wil winnen. Telefoon in de hand, appje aanvuren, toerental op het juiste moment laten stijgen en dan BAM, de Clutch Dump des doods! Je tegenstander zal zich nog maanden herinneren dat hij inferieur is. Tenzij hij (m/v) ook de app heeft natuurlijk…

De techniek staat voor niks. Maar helaas, professioneel spelbederver Koos Spee heeft het persbericht een kleine maand na dato ook onder ogen gekregen. De notoire snelheidsduivel vindt deze vooruitgang helemaal niet tof en vraagt zich op Twitter af waar het heengaat met de wereld.

Zeg het maar reguurders, een app gebruiken om precies te weten hoe veel seconden dat rode licht van je leven afpakt, mag dat?