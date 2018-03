So it begins: eerste grote Duitse stad doet diesel in de ban

Warmer weer komt eraan, maar de Duitse autogiganten moeten blijven bibberen.

Gisteren berichtten we nog dat de Minister-President van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen lak heeft aan de uitspraak van de rechter die steden onder de druk zet om diesels te verbannen. Maar vandaag blijkt dat de milieugekkies van de Deutsche Umwelthilfe (DUH) geen pyrrusoverwinning gehaald hebben met de rechterlijke uitspraak. Er is namelijk bekend geworden dat de eerste Duitse stad voor de bijl is gegaan en een dieselban heeft ingevoerd. In Hamburg zijn diesels die niet voldoen aan de Euro6-norm vanaf april al niet meer welkom in de Max-Brauer-Allee en een stuk van de Stresemannstraße.

Nou denk je wellicht ‘oké, twee straten, big whoop’. Maar om je een idee te geven over de hoeveelheid mensen die hierdoor getroffen worden: volgens Autobild staan er 335.943 diesels geregistreerd in Hamburg, waarvan zo’n zeventig procent niet voldoet aan de Euro6-norm (die van kracht is sinds 31 december 2013). Bovendien is dit zoals de titel aangeeft nog maar het begin. De verwachting is dat andere steden het voorbeeld van Hamburg zullen volgen. Autofabrikanten en lease-mijen zullen gespannen afwachten wat dit doet met de restwaardes van dieselvoertuigen.

Een dingetje is echter nog wel de manier waarop de ban gecontroleerd kan worden. Voor reeds bestaande Duitse milieuzones bestaat het bekende systeem met de rode, gele of groene sticker. Maar sommige diesels die niet aan de Euro6-norm voldoen, hebben toch een groen stickertje. Op het oog is dus nog niet te zien dat die auto’s de wet overtreden als ze de verboden zone betreden. Daarom gaan er stemmen op om een paar blauwe stickers te introduceren.

Op die ambtelijke rompslomp zit verkeersminister Andreas Scheuer echter niet te wachten. Vooralsnog lijkt er daardoor de facto een gedoogbeleid te ontstaan voor vunzige veelrijders die stiekem de zones betreden in hun Euro5 oliestokers, daar men alleen steekproefsgewijs kan controleren of auto’s aan de Euro6-norm voldoen.