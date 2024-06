Fiat commercial dist Italiaanse overheid

In de nieuwste commercial van Fiat heeft het merk een dikke vinger voor de Italiaanse overheid in petto.

De Italiaanse overheid heeft beef met Fiat en Alfa Romeo. Beide merken zitten in hetzelfde concern en komen van oorsprong uit Turijn en Milaan. Maar ook in Italië is de arbeid tegenwoordig duur, dus worden de auto’s van de merken niet meer altijd in Italië gebouwd.

Pools fabrikaat

Zo mag de Alfa Romeo Milano van de overheid geen Milano heten omdat de auto niet in Milaan gebouwd wordt, maar van de band rolt in Polen. Dus werd het Junior. Van diezelfde band rolt de Fiat 600 en die had een Italiaanse vlag op de bumper. Mag ook niet van de Italiaanse overheid en dus moest ook die vlag van de Fiat af.

De nieuwe Fiat Topolino werd zelfs in beslag genomen door de Italiaanse Guarda di Finanza. Maar liefst 134 stuks werden geblokkeerd in de haven vanwege een Italiaans vlaggetje op de zijkant van de auto. En waar worden die auto’s gebouwd? In Italië? Nee in Marokko. Dus een keiharde NO van de overheid voor Fiat!

Creatieve Italianen

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat Italianen creatief zijn als het gaat om de overheid omzeilen. Ze doen niets liever dan de overheid dwarszitten en de mazen in de wet zoeken.

Zoals collega @michaelras zegt (die werkte ooit voor een Italiaans merk dat bekend is van motors en driewielers) First you make the rule, than you find the trick. De Italiaanse mentaliteit in één zinnetje.

De marketingafdeling van Fiat zit wel in Italië en die hebben dus in hun DNA die ingebakken middelvinger naar de overheid zitten. Dus hoe van de ellende iets positiefs maken? Nou, ze haalden niet alleen een vlaggetje van de Fiat 500, ze haalden gewoon alle badges eraf. Die zijn namelijk niet nodig, je ziet zo ook wel dat dit een Italiaans karretje is. Oordeel zelf!