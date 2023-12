Blijf weg van de A10. Ik herhaal: Blijf weg van de A10

Blijf weg van de A10. Moeten we het nog een keer zeggen?

Een uur geleden gaven we je al een goede reden om weg te blijven uit Amsterdam, maar we hebben nu ook een reden voor de volgende waarschuwing, die we vaker zeggen: Blijf weg van de A10. Komende zaterdag wordt er chaos verwacht namelijk.

Onze langharige, werkschuwe en veelal genderneutrale wokevrienden van Extinction Rebellion hebben namelijk aangegeven zaterdag de A10 te gaan bezetten. Dat doen ze bij de Zuidas (of snuifas, zoals ze hem ook wel noemen) tegenover het voormalige hoofdkantoor van ING. Daar waar gewerkt wordt, je weet wel.

Blijf weg van de A10!

Ze eisen dat die bank stopt met het fossiele investeringen en denken dat te bereiken door met hun goedkope, lelijke, vieze en kapotte kleren op de A10 te gaan zitten en auto’s tegen te houden. En al heeft burgemeester Halsema de demonstratie verboden, ze gaan toch.

Zeggen ze althans. Ze beroepen zich op het zogeheten demonstratierecht. Volgens dit grondrecht hoef je in principe geen toestemming te vragen om geweldloos te demonstreren, dus dat hebben ze dan ook niet gedaan.

Als er zorgen zijn over over wanorde, verkeer of gezondheid mag een burgemeester wel beperkingen of een verbod opleggen. En dat heeft tante Femmie dus wél gedaan. Maar daar hebben de uitkeringstrekkers van Extinction Rebellion veganistische schijt aan. Want als ze gearresteerd worden missen ze toch geen dag werk en krijgen ze gratis voer van de overheid. Want zo zijn ze dan ook wel weer.

Maar goed. Een waarschuwing voor de mensen die in hun spaarzame vrije tijd over de Ring Amsterdam willen rijden zaterdag; blijf weg van de A10. Het zal je een hoop frustratie schelen. En bovendien hoef je dan Amsterdam niet in, scheelt weer in de kosten.

Dat maakt het allemaal wel weer beter.

