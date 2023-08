Lance Stroll rijdt niet in Italië…

Hoho, hij rijdt alleen niet tijdens de eerste vrije training. Niet te snel van alles willen hè, gewoon rustig afwachten en dan vertellen we je precies hoe het zit.

We hebben je aandacht, mooi! Dan kunnen we nu eens in alle rust vertellen wat er nu allemaal aan de hand is met Lance Stroll en waarom hij niet rijdt tijdens de eerste vrije training in Monza.

Het valt allemaal wel mee, het is namelijk niet dat hij niet kan vanwege een tennistoernooi ofzo, of dat zijn papa boos is en hem huisarrest heeft gegeven. Daarover gesproken, huisarrest in het huis van de familie Stroll lijkt me eigenlijk zo slecht nog niet,,, Maar dat terzijde.

Nee, niks van dat alles. Lance Stroll rijdt niet omdat hij volgens de verplichte regels van de Formule 1 in elk geval 1 keer een rookie moet laten rijden tijdens een vrije training. Waarvan akte.

Lance Stroll rijdt niet tijdens FP1 in Italië

Daarom zit komende vrijdag niemand minder dan de man met de meest hilarische naam van het F1-circus achter het stuur. Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich mag het zitje bezetten.

Deze Drugovich had zijn eerste officiële racemeters overigens al bijna gemaakt aan het begin van het seizoen, toen Lance twee gebroken polsen had na zijn fietsongelukje. Alleen liet Stroll toen zien geen pussy te zijn en kroop gewoon achter het stuur.

Felipe is er in elk geval blij mee. Hij kan niet wachten om te voelen hoeveel beter de auto is geworden sinds het voorseizoen, toen hij er veel mee had gereden. Ook zit hij veel in de simulator, dus een uitgelezen kans om te voelen of dat een beetje 1 op 1 gelijk is aan het echte werk.

Maar goed. Lance Stroll rijdt niet in de eerste vrije training in Italië. Dat had de titel dus moeten zijn. Degene met de meest originele ‘clickbait-verwensing’ wint een koekje.

