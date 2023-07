Blijf weg van de A12 bij Arnhem! Ik herhaal: blijf weg van de A12

Geen zin in ernstige verkeershinder? Blijf dan vooral weg van de A12 bij Arnhem in verband met wegwerkzaamheden.

Het is zomervakantie. Misschien lees je dit vanuit een zonnig oord. Ik hoop het voor je, want het Nederlandse weer is niet echt top te noemen. Het lijkt wel herfst buiten. In de vakanties is het wat rustiger op de weg. Rijkswaterstaat maakt van deze gelegenheid dankbaar gebruik om onderhoud en reparaties uit te voeren op de Nederlandse wegen in deze rustige periode.

A12 Arnhem wegwerkzaamheden

Zo ook op de A12 bij Arnhem. De snelweg gaat negen dagen op slot voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn vanmorgen om 05:00 uur begonnen. Naar verwachting zit de klus er 9 augustus om 04:00 op.

Wie in de buurt van deze stuk snelweg moet zijn moet rekening houden met ernstige verkeershinder. Men mikt op een vertraging van minimaal een halfuur. Met stevige buien in het vooruitzicht kan die vertraging zomaar verder oplopen. Het duurt dus even wat langer voordat je met je dikke BMW over de autobahn (ook vol wegwerkzaamheden deze zomer) kunt blaffen.

Met name als je van plan was om deze week richting Duitsland te gaan rijden over de A12 bij Arnhem ga je de omleiding door wegwerkzaamheden ervaren. De werkzaamheden vinden namelijk plaats bij de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Wegwerkers gaan onder meer het oude asfalt vervangen.

Via de snelwegen A30, A1 en de A50 zal het verkeer worden omgeleid. Wie vanuit het zuiden komt aanrijden zal via de A15 bij knooppunt Valbrug, de A325 en de N325 opgestuurd worden.