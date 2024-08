Vanaf vandaag heb je niets meer te zoeken in Zandvoort, tenzij je er voor de Formule 1 bent.

Je lieve oma bezoeken in Zandvoort? Afspraak gemaakt via Marktplaats om te kijken bij een occasion? Zin in een duinwandeling? Pech gehad, want de kustplaats is op slot gegaan voor de Dutch Grand Prix. Sinds vanmorgen 05:00 in de ochtend kom je als automobilist Zandvoort niet meer in, met uitzondering van hulpdiensten, ondernemers en inwoners.

Vanaf 2025 wil de organisatie de Dutch GP geheel autovrij maken, maar ze zijn al aardig op weg met het hermetisch afsluiten van de gemeente Zandvoort voor het autoverkeer. Omwonenden die niets met de Formule 1 hebben zullen deze dagen steen en been klagen, de meeste inwoners van Zandvoort vinden het ongetwijfeld wél leuk hoor.

Naar Zandvoort met de auto? Niet doen

Zandvoort is nog steeds bereikbaar met de trein, lopend of met de fiets. Met de auto is het vandaag, morgen, zaterdag en zondag tot en met 23:00 uur niet te doen. Ondernemers en inwoners weten dit al. Deze konden van tevoren een doorlaatbewijs aanvragen bij de gemeente. Zo kunnen ze als uitzondering nog wel met de auto Zandvoort in en uitrijden.

Overige wegafsluitingen

Niet alleen Zandvoort gaat op slot voor gemotoriseerd verkeer. Ook delen van Aerdenhout, een stukje Haarlem, Overveen, Bloemendaal en Bentveld hebben te maken met afsluitingen voor de auto. Moet je in één van deze plaatsen zijn kan het geen kwaad om Google Maps of Waze aan te slingeren, zo kom je niet voor verrassingen te staan. De afsluitingen buiten Zandvoort gelden pas vanaf morgen 05:00 uur en worden zondag om 16:00 uur opgeheven.

Dus eigenlijk is het advies blijf weg uit Zandvoort, ik herhaal, blijf weg uit Zandvoort! Tenzij je er woont óf je moet er zijn voor de Formule 1 natuurlijk. De gemeente verwacht weer een volle bak. Het mooie weer zoals voorgaande edities ligt niet in het verschiet. Voor zowel vrijdag als zaterdag geven ze regen op, vrijdag zelfs in combinatie met een harde wind. Lekker man.

Foto’s: mooi setje Ferrari’s in Zandvoort via @parki op Autoblog Spots