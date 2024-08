Dutch GP wordt ‘autoloos evenement’

Ja, je leest het goed, auto’s zijn niet meer welkom op de Dutch GP

We schreven het al eerder. De toekomst van de Dutch GP na 2025 is allerminst zeker. De organisatie is zich nog aan het beraden of ze überhaupt wel mee willen dingen naar een GP in 2026 en verder. De voornaamste reden is bedrijfseconomisch. De organisatie van de Dutch GP bestaat uit het Circuitpark Zandvoort en TIG Sports en natuurlijk het sportmarketingbureau Sportvibes uit Delft. Zij zijn op dit moment aan het inschatten OF het businesswise wel slim is om het avontuur nog een keer aan te gaan voor een aantal jaren.

Het was natuurlijk fantastisch dat we weer een GP konden verwelkomen in Zandvoort. Maar het nieuwtje is er stiekem wel een beetje vanaf. Alle kosten voor het organiseren van een GP zorgen ervoor dat de toegangsprijzen stevig zijn aan de ene kant. De dominantie vorig jaar van Max heeft ervoor gezorgd dat wellicht veel potentiële bezoekers ook andere plannen hebben gemaakt voor eind augustus. Krijgen ze de tent nog wel vol in 2026 en daarna? En wat gebeurt er wanneer Max wellicht zelfs helemaal stopt met de F1?

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch GP liet zich voor de camera van de Telegraaf zelfs ontvallen dat het misschien geen slecht idee was om gewoon te stoppen op het hoogtepunt. Ook dit jaar is de Dutch GP nog niet volledig uitverkocht.

Fijntjes wordt door zowel Lammers als Circuit directeur Robert van Overdijk genoemd dat Zandvoort en Silverstone de enige Grand Prix’s zijn die geen subsidie ontvangen van overheden en dus volledig zelf de broek op moeten houden.

Tijdens een liveopname van podcast De Boordradio in het DeLaMar laat van Overdijk weten dat de wil er zeker wel is om door te zetten. Maar ze willen vooral de zakelijke risico’s afdekken. Of dit betekent dat je volgende week al kunt intekenen voor 2026 en verder, of dat ze hopen dat het kabinet garant gaat staan, wordt niet duidelijk.

Dutch GP autoloos

Ook verbindt hij nog wel enige voorwaarden aan de toekomst van de Dutch GP na 2025. Zo wil hij dat de Grand Prix nog duurzamer wordt. Ook voor dit jaar zijn er nog eens honderden parkeerplekken van bezoekers opgeofferd om extra fietsparkeerplekken te creëren. In de toekomst wil hij dat ook teams en organisatie zonder auto’s naar zandvoort afreizen. Het evenement moet volledig autoloos worden!

“Dus ook alle werknemers van de Formule 1 en de teams. Als we na 2025 doorgaan, moet dit in de breedte een autoloos evenement worden.” Robert van Overdijk over hoe mensen naar het circuit reizen

De organisatie laat dus via verschillende kanalen hun positie weten met betrekking tot de toekomst. Het kan een onderhandelingstactiek zijn, of het kan echt spannend zijn wat betreft de toekomst na 2025. Wat denken jullie? Jammer als de Dutch GP verdwijnt, of is inderdaad het nieuwtje er wel vanaf na 2025?

Oh en als je helemaal geen zin hebt om duurzaam naar de GP te komen, dit kost met de helikopter naar de race.