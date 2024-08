Opel Mokka Cofe-e heeft koffiezetapparaat in kofferbak

Trek in een bakkie pleur met de Opel Mokka Cofe-e?

Bij dit nieuws krijg je het gevoel dat ze bij Opel nog een 1 april-grap op de plank hadden liggen. Het is nu halverwege augustus, maar ze dachten bij het merk. Ach kan ons het schelen, we gooien hem er gewoon nog even in. Daarom maken we vandaag kennis met de Opel Mokka Cofe-e. Komkommertijd? Nee, koffietijd!

Eigenlijk moet ik Vauxhall zeggen, want dit is een actie van de Britse tak van Opel. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wereldberoemd vanwege de thee etiquette, maar in het moderne UK drinken ze maar wat graag koffie. Bij Opel vonden ze het daarom wel een goed idee om de Mokka Cofe-e uit te brengen. De crossover is voorzien van twee koffiezetapparaten in de kofferbak.

Er is een machine voor gemalen koffie, zodat je echt de barista uit kunt hangen als je de tijd hebt. Het tweede koffiezetapparaat werkt door middel van cups, voor als je haast hebt en snel een bakkie wenst. Er is ook een melkstomer en een koelkast aanwezig om bijvoorbeeld een cappuccino te kunnen maken.

Klinkt allemaal heel flauw hè. Dat is het eigenlijk ook. De Opel Mokka Cofe-e is een one-off van Vauxhall UK. In het Verenigd Koninkrijk drinkt met 95 miljoen kopjes koffie per dag. Onder de Vauxhall-eigenaren drinkt 64 procent tenminste één kopje per dag. Kijk, dat zijn feiten die je wil weten! Of niet.

Eerlijk is eerlijk. Als je bij de snellader aan komt zetten en je opent de kofferbak ben je natuurlijk helemaal het mannetje (of vrouwtje?). Ter plekke een paar lekkere bakkies brouwen en aanbieden aan de andere EV-rijders die op dat moment staan te laden. Heb jij je laadkosten ook weer terug. Al denk ik dat ze er bij het winkeltje van de pomp minder om kunnen lachen. En de Belastingdienst wil op gegeven ook wel weten wat je nu precies aan het uitspoken bent.