Waarom je Polestar straks op een Volkswagen Golf lijkt

Polestar heeft een nieuwe aanwinst binnen de gelederen. Daardoor lijkt je nieuwe Polestar straks op een Volkswagen Golf. Of…een Audi e-tron GT.

Polestar, bestaat dat eigenlijk nog? Nadat de Polestar 2 met veel fanfare werd gelanceerd in Nederland, is het een beetje stil geworden rondom het merk. De Polestar 2 was op dat moment een alternatief voor iemand die per se geen Tesla Model 3 wilde hebben, maar die wel een EV moest/wilde rijden. Met een strak onderstel en Volvo-looks, was dat best aantrekkelijk. Ondanks dat de aandrijflijn van de Tesla veel beter was/is. De hype lijkt nu voorbij en je weet maar nooit met die Chinese EV bouwers. Ze vallen dezer dagen bij bosjes.

Gelukkig voor Polestar, is hetzelfde lot dat HiPhi en co treft, nog niet aan de orde. Polestar gaat beginnen aan de volgende fase met de Polestar 3 en Polestar 4. Deze borduren nog een beetje voor op de designtaal die we kennen. Dat wil zeggen, het zou ook een moderne Volvo kunnen zijn. In zekere zin is het dat ook natuurlijk…

De boeg gaat qua looks echter om bij Polestar richting de toekomst. Men neemt afscheid van Maximilian Missoni, die zes jaar werkte voor Polestar en daarvoor ruim acht jaar voor Volvo. In zijn plaats komt Philip Römers. Deze zacht-potlood afficionado komt van VAG. Hij was daar onder andere verantwoordelijk voor het design van de Golf 7 en de Audi e-tron. Zeker niet de twee minst geslaagde ontwerpen van VAG de afgelopen jaren (integendeel). Topman Thomas Ingenlath denkt dat Philip kan helpen Polestar de volgende stap te zetten.

De eerst volgende modellen die Polestar gaat lanceren zijn -goh- de Polestar 5 en Polestar 6. De eerste is een elektrische vierdeurs coupé en de tweede is een tweezits roadster.