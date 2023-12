Coronasteun en dikke winst voor Dutch GP

Lucratieve business, zo’n Formule 1 Grand Prix. Dit is de winst van de Dutch GP.

Miljoenen investeren en er vervolgens 15 jaar overdoen om eindelijk eens een keer winst te maken? Nee, wat dat betreft is het organiseren van de Dutch Grand Prix een stuk lucratiever dan de gemiddelde tech startup.

Overheidssteun

De Formule 1 Grand Prix van Nederland nieuwe stijl is sinds 2021 weer een feit. De eerste editie zou in 2020 plaatsvinden, maar een wereldwijd virus gooide roeit in het eten. Een jaar later kon het feest toch doorgaan. Wel in een afgeslankte vorm qua bezoekers en dus betekende dit een verlies voor de organisatie. Destijds schreeuwde de organisatie om miljoenensteun vanuit de overheid. Die steun kwam er uiteindelijk ook.

Destijds mocht niet iedereen die een kaartje had gekocht ook daadwerkelijk komen. En commercieel als ze zijn, nodigde onze race-prins alleen maar de mensen met de dure kaartjes uit. De tribunes met hospitality en dik prijskaartje zaten helemaal vol. Het plebs mocht thuis kijken.

Pure winst

Je hoeft dus geen medelijden te hebben met de dames en heren van de Dutch GP. Het verlies was van korte duur. Een jaar later, in 2022, boekte de Dutch GP een miljoenenwinst met de tweede Grand Prix nieuwe stijl in Zandvoort. Hoeveel dan? De jaren 2021 en 2022 zijn gezamenlijk goed voor een winst van 9 miljoen euro op een omzet van 137 miljoen euro. Dat blijkt uit jaarcijfers over 2021, ingezien door RTL Nieuws.

De winst zal in 2023 naar verwachting nog hoger zijn. Er zijn echter nog geen jaarcijfers over dit jaar bekend, dus dat horen we volgend jaar wel.

Dit betekent in elk geval dat de Nederlandse race al na twee edities winstgevend is. Dat is goed nieuws voor de organisatie, want dit helpt met de bestaanszekerheid van de race in ons land. Dat hangt ook weer tezamen met de carrièreplannen van Max Verstappen. Eens kijken of het feestje nog steeds uitverkoopt in minuten als maximiliaan wat anders besluit te doen met zijn tijd. Van dat rampscenario hoef je voorlopig niet uit te gaan. De drievoudig wereldkampioen staat nog tot tenminste 2028 onder contract bij Red Bull Racing en gaat in de tussentijd gestaag door met het slopen van records.

Verlies

Kent dit verhaal alleen maar winnaars? Nee, dat niet. Terwijl de miljoenen aan de commerciële kant inmiddels tegen de plinten klotst, zit de gemeente Zandvoort met de rekening. Uit cijfers van het college van B&W blijkt dat de Dutch GP in 2022 zo’n 800.000 euro heeft gekost.

Vanaf volgend jaar komt er een extra belasting van 3 euro per kaartje, zo kan ook de gemeente de (extra) kosten van het grootschalige evenement dekken.