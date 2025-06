We zeggen het vaker, ‘blijf weg van de A10’. Maar nu menen we het écht, je gezondheid komt erdoor in gevaar…

Je kent de briljante kreet ‘Blijf weg van de …’ ongetwijfeld. Een advies van ons voor jou dat het beter is om ergens… euhm, ja, weg te blijven. We hebben geen voorkeur. Van ons moest je namelijk wegblijven op de A12, de A2, Artis, Bart Smit en ook de A10. Allemaal. Maar die laatste, daar gaan we het eens over hebben. Met een nieuwe insteek, namelijk je gezondheid.

Want zoals iedereen inmiddels wel weet gaat komende zaterdag de A10 voor een groot deel dicht. De grote denkers uit de Amsterdamse gemeenteraad hebben beslist dat het grappig is om het 750-jarig-bestaan-van-Amsterdam-feestje te vieren op de snelweg.

En een feestje wordt het. Er worden huwelijken gesloten, hardloopwedstrijden gehouden, geknikkerd, bier gezopen en mensen kunnen ook een beetje opwarmen. En in dat laatste zit hem de crux, het wordt zaterdag bloedverziekend heet.

Blijf weg van de A10 als je gezondheid je lief is

De temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Wat normaal al erg heet is, maar helemaal als je op asfalt zonder schaduw staat. De weg kan namelijk wel 50 graden worden en ik weet uit ervaring; da’s niet fijn. Daarom zegt ook Amsterdam nu ‘Blijf weg van de A10, als je gezondheid je lief is’. Of althans, een deel van de bezoekers moet wegblijven.

Er moet een beetje ruimte overblijven om de hitte te managen, dus daarom is het maximaal aantal bezoekers vastgesteld op 253.000 stuks. De 30.000 kaartjes die nog niet verkocht waren gaan ook niet meer in de verkoop. Pech als je er graag bij had willen zijn.

Maar goed, blijf dus weg van de A10 als je gezondheid je lief is. Waarvan akte, ik zit zaterdag lekker met mijn reet op een sloep op de Loosdrechtse plassen. Ga ik daar wel hardlopen, speklappen grillen op de bbq en bier drinken.

Veel gezonder!