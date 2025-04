Blijf weg van de A10! Ik herhaal, blijf weg van de A10!

Nee de afsluiting van de A10 is niet door een blokkade ter hoogte van de ING kruimeldief, maar door festivalgangers.

Lieten we je vorige week al je agenda pakken voor een twee keer negen dagen durende afsluiting van de A12, nu is het de beurt aan de A10. Want ook hier kun je alvast flinke verkeershinder inplannen.

Deze keer schiet de automobilist er helemaal niets mee op, ook niet op de lange termijn. Het gaat hier namelijk niet om onderhoud aan de Ringweg A10 rondom ons hoofdgehucht, nee het gaat hier om een heus festival wat de gemeente Amsterdam viert óp de Rijksweg A10.

Reservaat Amsterdam bestaat 750 jaar

Het reservaat Amsterdam bestaat namelijk 750 jaar! Aangezien de meeste inwoners van de vrijstaat Amsterdam ook niet voorbij de Ring durven te komen, heeft het de Stopera behaagt om in het weekeinde van 20 tot 22 juni maar liefst 15 kilometer van de ringweg A10 af te sluiten.

De gemeente Amsterdam sluit op vrijdag 20 juni 2025 om 21.00 uur de Ring A10 West, Zuid en Oost (tussen de afslag naar de A5 en de afslag naar de A1) en de aansluitingen van de A2 en A4 af voor autoverkeer. Op zondag 22 juni vanaf 15.00 uur gaat de weg weer open.

Meer dan een uur extra reistijd

Naast het afsluiten van de A10 zijn er ook bepaalde straten en bruggen in de stad zelf afgesloten. Dit om de nood- en hulpdiensten vrije doorgang te bieden. Kortom, Amsterdam is onbereikbaar en als je er langs moet heb je pech. Wij zouden het betreffende weekeinde Amsterdam en omgeving gewoon mijden als de pest.

De gemeente Diemen is ook niet superblij en waarschuwt zijn bewoners alvast. Vorig jaar sloot de gemeente Amsterdam de IJburglaan al een keer af zonder overleg toen Rijkswaterstaat op de A10 Noord aan het werk was en er door die handelswijze een verkeersinfarct in Diemen ontstond.

Overleg van Amsterdam met Diemen is er deze keer wel geweest, vandaar de waarschuwing van de gemeente Diemen. De vrijstaat Amsterdam heeft wel vaker problemen met buurgemeentes door hun eigen creatieve oplossingen. Zoals bijvoorbeeld met parkeren.

Voor nu, schrijf in je agenda, het weekeinde van 20 t/m 22 juni, blijf weg van de A10! Ik herhaal, blijf weg van de A10!

