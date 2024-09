Door een grote scheur in het wegdek kun je maar beter wegblijven van de A10 Zuid.

De ring van Amsterdam, daar kom je natuurlijk alleen als je er écht moet zijn. Toch? Je hebt nu in elk geval een goede reden om weg te blijven. Vandaag is de kans groot op een stevige ochtend- en avondspits. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat.

Scheur A10 Zuid

Het heeft te maken met een grote scheur die is ontstaan in het wegdek. Het dramatische beeld heeft wat weg van een mooie Michael Bay-film. Alleen is de A10 Zuid voor zover wij weten geen gebied waar de kans op een aardbeving groot is, met scheuren in wegdek tot gevolg. Nee, hier is iets anders aan de hand.

Momenteel zijn werkers bezig met het aanbrengen van een nieuwe damwand. Als gevolg van de werkzaamheden is de scheur in het wegdek ontstaan. Het is niet veilig voor automobilisten om over deze scheur te rijden. Daarom is er een rijstrook minder open vanaf deze maandagochtend voor het verkeer vanaf de A4. De werkzaamheden zijn onderdeel van een verbreding van de snelweg A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel.

Mogelijk blijft de kans op een extra drukke spits niet alleen bij vandaag. Alleen ’s nachts kan aan het stuk weg worden gewerkt en projectorganisatie Zuidas verwacht meerdere nachten nodig te hebben. Twee van de drie rijstroken blijven beschikbaar om over te rijden.

De afgesloten rijstrook is van kracht vanaf de A4 Schiphol naar de A10 Zuid richting Hengelo/Utrecht. Men waarschuwt voor extra reistijd, maar niet hoe veel meer.

Oftewel blijf weg van de A10 Zuid! Ik herhaal, blijf weg van de A10 Zuid. Zeker op dinsdag kantoordag, waarbij alle Zuidas-rakkers richting kantoor trekken in een traditionele karavaan. Lekker thuiswerken dus, als het mag van de baas. Waarvan akte.