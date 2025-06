Verkeerde autobanden kosten 1 miljard euro per jaar

Klinkt raar hè? Maar verkeerde autobanden kosten ons als samenleving echt 1 miljard euro per jaar. Terwijl dat niet hoeft.

Nederlanders zijn zuinig. We draaien de thermostaat omlaag, struinen de bonusfolders af en rijden met samengeknepen billen achter een vrachtwagen om een halve liter benzine te besparen. Maar wat blijkt? We laten collectief ruim 1 miljard euro verdampen. Via onze banden.

Volgens bandenplatform BetterTires rijden we massaal op inefficiënte sloffen. Dat kost ons als land jaarlijks 202 miljoen liter brandstof. Oftewel: vier miljoen volle tankbeurten. En dat zonder dat iemand een burnout heeft gemaakt.

De gemiddelde automobilist kan volgens het onderzoek zo’n 1,35 labelklassen zuiniger uitkomen als-ie simpelweg kiest voor een betere band in dezelfde maat. Geen rocket science. Gewoon bij de volgende bandenwissel even opletten. Toch rijdt bijna de helft van Nederland op autobanden die twee labels zuiniger kunnen. En die keuze scheelt gemiddeld €165 per auto. En dat allemaal bij elkaar opgeteld komt de verspilling uit op 1 miljard per jaar. Zonde.

Autobanden kosten 1 miljard euro per jaar

“Maar zuinige banden zijn duurder!” horen we je denken. Klopt. Een beetje. Maar het loont: bij benzineauto’s verdien je die meerprijs makkelijk terug. Netto bespaar je zo’n €143. Bij diesels is dat €120. Elektrische rijders zijn nét niet quitte door de lage stroomprijs, maar besparen alsnog stroom én CO₂.

Toch hoor je hier zelden iets over. BetterTires vond dat bij 73% van de garages het bandenlabel ‘soms’ of zelfs nooit besproken wordt. Terwijl dat gewoon moet. We krijgen dus netjes een setje rubber onder de auto, maar niemand zegt dat je met een ander type band flink minder zou tanken.

En dat is zonde, want we hebben het hier over één van de weinige autokeuzes die je meteen geld opleveren zonder dat je iets hoeft te laten. Geen lagere snelheid, geen hypermilen, geen groene stickers. Gewoon: de juiste autobanden kiezen, en klaar.

Dus, ben je binnenkort weer bij de garage? Vraag eens hoe het zit met dat label. Het klinkt saai, maar je bespaart een hoop euro’s – én je rijdt even comfortabel als voorheen. Alleen met iets minder stops bij de pomp.