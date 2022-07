Dit is de ultieme auto voor de komende hittegolf

En daar ben je toch naar op zoek, naar de ultieme auto voor de komende hittegolf?

Eindelijk is het weer zomer in ons deel van de wereld. Heerlijk, het is lekker lang licht, de terrasjes zitten overvol en op de stranden is het een komen en gaan van vrolijke badgasten. Er schijnen mensen te bestaan die niet van de zomer houden, maar die sporen niet helemaal, denken wij.

Maar aan de andere kant, Nederland zou Nederland niet zijn als het eens een keer normaal zou gaan. Dus gewoon lekker temperaturen van maximaal een graad of 28, zonnetje, af en toe wat regen voor de broodnodige variatie (en voor de BOERUH natuurlijk).

Nee, wij krijgen meteen weer hittegolven.

De ultieme auto voor een hittegolf

Als we de hedendaagse Jan Pelleboeren mogen geloven, zit er namelijk flink wat hitte in de lucht. Het wordt zelfs zó warm, dat er volgende week misschien wel een regionale hittegolf aankomt. En dan moet je toch wat, zeker als het op autorijden aankomt.

En speciaal voor die periode in het jaar hebben wij (of eigenlijk Rachid, bedankt daarvoor) dé ultieme auto voor je gevonden. Een auto waarin je elke hittegolf met gemak aankunt. Sterker, een auto waarmee je dan nog gewoon een extra rondje omgaat. De Smart Crossblade!

Zeldzaam baasje

Van de Smart Crossblade zijn er niet heel veel gemaakt. Da’s niet raar ook, want het is een nogal specifiek model, zullen we maar zeggen. Zo zit er geen voorruit op en heeft hij ook geen deuren. En over een dak moet je helemaal niet beginnen, dat zit er dus ook niet bij. Ideaal voor in een hittegolf dus!

In totaal zijn er maar 2000 gebouwd en een daarvan kan van jou zijn. En dat gebeurt niet heel vaak dus! Nou ja, toevallig heeft Wouter er exact 1 jaar geleden eentje geveild via The Collectables, maar dat is puur toeval. En bovendien is die verkocht en deze niet!

Deze Smart wil je in de komende hittegolf

De Smart Crossblade waar wij het over hebben staat vanzelfsprekend op Marktplaats en komt uit 2003. Het autootje wordt alleen in de zomer gebruikt en heeft dientengevolge nog geen 19.000 kilometer afgelegd. Maar hij rijdt wel hoor, hij heeft recent zelfs een verse APK gekregen. Dus geen uitgedroogde rubbers enzo!

Dus lijkt het jou wel wat om in deze 71 pk sterke hittegolfmobiel rond te rijden, wend je dan tot de verkoper met 19.000 euro in je zak. Zoveel willen ze er namelijk voor hebben. En om heel eerlijk te zijn, voor een auto zo bijzonder als deze en met zo weinig kilometers, is dat niet veel.

Laat die hittegolf maar komen dus!