Gemeente Amsterdam roept ‘lawaaiflitspaal’ tot leven

En nou is het klaar met die luide uitlaten in Amsterdam: de gemeente start een proef met de ‘lawaaiflitspaal’.

Wij autoliefhebbers genieten wel van een lekkere uitlaat onder een auto of motorfiets. Hoe veel engineering er wel niet in gaat zitten om de Lamborghini Aventador zijn iconische V12-geluid te geven, of hoe veel blèrpijpen Akrapovic verkoopt om de decibellen een beetje te verhogen op de betere motorblokken.

Herrie

Daar geniet je zelf van wanneer je een auto of motor koopt met een dergelijke uitlaat. Het probleem is dat anderen ook ‘genieten’ van je lawaai. En voor niet-autoliefhebbers die in de binnenstad willen genieten van hun rust, klinkt een Akrapovic-, Capristo-, Armytrix- of Novitec-uitlaat allemaal hetzelfde: als klinkklare herrie. Dat is volgens de gemeente Amsterdam in onze hoofdstad nu een doorn in het oog van bewoners.

Amsterdam wil ‘lawaaiflitspalen’

Vandaar dat lawaaipapegaaien in onze hoofdstad aangepakt gaan worden. Tenminste, dat is het doel. Amsterdam start een proef met de ‘lawaaiflitspaal’. Het idee is erg simpel: normaliter wordt je geflitst als je een bepaalde snelheid haalt volgens een snelheidsmeter. De proefpalen in Amsterdam krijgen een decibelmeter. Te veel geluid ten aanzien van de normen, dan wordt je kenteken geregistreerd en krijg je een boete.

Overlast bewoners

De Amsterdamse wethouder van verkeer Egbert de Vries zegt via een woordvoerder dat er veel te doen is rondom die geluidsoverlast, met name vanuit bewoners. Hij kan niet schetsen hoe groot het probleem precies is, maar hij krijgt regelmatig mailtjes en brieven van bewoners van Amsterdam die wel vrolijk zouden worden van een lawaaiflitspaal. Zij zouden zich groen en geel ergeren. Ook is er een Actieplan 2020-2023 voor de hoofdstad waar motorgeluid en diens aanpak ook een rol spelen.

Bestrijden is moeilijk met de huidige middelen. Met name dankzij het feit dat je onmogelijk genoeg politiemensen kunt inzetten om overtreders aan te pakken en gemeenten geen eisen kunnen stellen aan voertuigen. Lawaaiflitspalen in Amsterdam moeten het proces automatiseren.

Herrieschoppers gezocht

Op verschillende locaties zet Amsterdam daarom al een lawaaiflitspaal neer om te testen. Binnenkort komen er drie: Valkenburgerstraat, RAI en Tussen Meer (Osdorp). Deze zijn puur bedoeld om data te verzamelen en te kijken hoe betrouwbaar deze data is. Herrieschoppers die bereid zijn om dat te testen worden niet beboet of gewaarschuwd. Het klinkt bijna als een uitnodiging, al zal de gemeente Amsterdam dat niet zo zien.

De data van de lawaaiflitspaal in Amsterdam wordt dus eerst bekeken voordat er iets definitiefs mee gebeurt. Wanneer de data representatief is, wordt het idee aan het kabinet gepresenteerd. In Rotterdam zijn ze ook bezig met geluidsoverlast op een soortgelijke manier, waar een meneer met een vaag bekend gezicht ook een mening over had.

(via RTL Nieuws)