Alpina niet dood, komt met wat nieuws op de proppen

Alpina, is dat nu niet min of meer dood? Een teasert laat zien dat het zo ver nog niet is…

Tot treurnis van autoliefhebbers, is Alpina niet meer het Alpina wat het ooit was. Nu ligt de piek misschien al wel verder achter ons dan de afgelopen paar jaar. Ooit won Alpina races in het DRM en waren de snelste Alpina’s voor de weg sneller dan de producten van M GmbH. Bespoke motoren, piekfijn op smaak gemaakte setup van het onderstel…geniet0n…

Een recente Alpina B5 is natuurlijk nog steeds een blepper. Maar nu Alpina officieel is ingelijfd door BMW (en dus eigenlijk geen aparte onafhankelijke fabrikant meer is zoals dat altijd gebracht werd), is de vraag waar het naartoe moet met het merk. Vooral nu BMW’s vaker elektrisch moeten zijn. Wordt Alpina gereduceerd tot een soort luxe label voor dikke BMW’s, zoals ‘Maybach’ bij Mercedes?

Zo ver is het nog niet. Sterker nog, Alpina komt enigszins verrassend met een teasertje op de proppen. Niet van een stekkerauto, gezien de duidelijk aanwezige doppeltauspuff op de foto. En dus iets waar we vrolijk van worden. Maar wat is het?

Wel, vermoedelijk een Alpina B3 dan wel D3. De Dreier heeft onlangs immers weer een update gekregen. En die krijgt het Al Pina model dan ook. Op zich allemaal niet zo spannend dus, tenzij we ons vergissen. Maar desalniettemin is het goed om een teken van leven te zien van Alpina. Het kan dus nog…even.

Screenshot

Er is wat speculaas dat de eerste Alpina nieuwe stijl mogeljk komt met de facelift van de huidige Siebener. In Amerika was dat altijd een populair model dat ook werd aangeboden door BMW USA. We gaan het zien.