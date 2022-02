Opgefriste Alpina B8 GC is hier, loopt 324 km/u

Met de opgefriste Alpina B8 GC kon je eenvoudig je volgende afspraak halen. Ook al vertrek je te laat. Het apparaat is net zo snel als een F40!

Onlangs kreeg de BMW 8 Serie een facelift. De reguliere 8 Serie én de M8 werden voorzien van een zogenaamde Life Cycle Impulse. Een auto die niet kan achterblijven is de Alpina B8 Gran Coupé. Deze zojuist onthuld door de firma uit Buchloe.

De opgefriste Alpina B8 GC (van de G16-generatie) is niet een extreme verrassing. Sterker nog, zelfs jouw buurvrouw weet precies wat ze hebben gedaan. Pak een 8 Serie Gran Coupé van na de facelift en voorzie deze van vier uitlaten, 20-spaaks 21 inch grote velgen, een Dekoset, splitter aan de voorzijde en eventueel een luxe interieur. En tadaaa: dat is ook precies wat er is gebeurd. Gelukkig maar.

Verlichte grille

Net als bij de gewone 8 Serie is de grille nu verlicht. Mocht je dat kitscherig vinden, dan heb je groot gelijk. Maar hey, gezien de M3 en 4 Serie kan het dus nog veel erger. De velgen zijn altijd 21 inch gesmede wielen, optioneel kun je kiezen om ze in het zwart of antraziet uit te voeren. Qua lakken kun je alles kiezen van de gewone 8 Serie facelift. Als je 3.400 euro neerlegt, kun je kiezen uit Alpina Sonderlackierrung in het typische blauw of groen.

De Dekoset kun je uitvoeren in zilver, goud of zwart. Als je wil, kun je ‘m ook weghalen. Een tussenoplossing is alleen de stickers op de voorbumper. Qua interieur zijn het allemaal BMW-opties, maar je kan optioneel voor een Lavalina interieur kiezen. Dat kost je minimaal 8.900 euro. Dan heb je wel Rolls-Royce-kwaliteit qua leer dat je dan eigenlijk leder moet nemen.

Motor opgefriste Alpina B8 GC

Onder de motorkap is er niets ingrijpends veranderd. Dus je krijgt een 4.4 liter V8 met twee turbo’s die 612 pk en 800 Nm levert. Daarmee kun je in 3,4 seconden naar de 100 km/u katapulteren. Van 0-200 km/u kost je slechts 11,4 seconden. De topsnelheid is niet begrensd op 250 km/u. Welnee, de Alpina B8 loopt doodleuk door tot 324 km/u. Daarmee is de B8 exact even snel als de Ferrari F40. Om te zorgen dat je op tijd stil staan, zijn er Brembo remschijven met 395 mm schijven en 398 mm schijven achter.

De Duitse prijs van de Alpina B8 Allrad is 162.500 euro. Te daar gerust een ton bij op als je ‘m op Nederlandse kentekenplaten wil hebben. Je kunt ‘m nu al bestellen. De Alpina B8 is een belangrijke auto. Net als de XB7 en B7 kun je de B8 bestellen bij de BMW-dealer in de VS. Leuk weetje waar je verder helemaal niets mee kunt: die Dekoset kun je daar niet bestellen.

