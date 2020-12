Dahler M850i GC loopt precies 302 km/u - Autoblog.nl

Je kan 20 jaar oude Porsches bijhouden met de Dahler M850i GC.

Grappig hoe sommige dingen je kunnen bijbleven die niet relevant zijn. Met name qua autofeitjes blijven er dingen hangen waar je helemaal niets aan hebt. Een super-relevante auto als de Skoda Fabia Combi kun je vergeten, maar de topsnelheid van de eerste Porsche 911 GT3 is makkelijk: 302 km/u.

Topsnelheid

Toevallig is 302 km/u ook de topsnelheid van deze Dahler M850i GC. Voor wie Dahler niet kent, dat is een Zwitserse BMW-specialist, tuner en dealer. Je kan er voor alles terecht. Wil je een nieuw interieur met Recaro Pole Position-stoelen? Doen ze voor je. Wil je een 118d leasen? Geen probleem. Wil je een vierdeurs 8 Serie met iets meer sjeu zonder het geluid en de looks van een M8? Ook dan helpen ze.

Wielen Dahler M850i GC

De Dahler M850i GC is subtiel onder handen genomen. Laten we beginnen met de wielen. Het is typisch zo’n velg dat er in het echt beter uitziet dan op de plaatjes. Het model, de CDC1, is volledig gesmeed. In dit geval is de diameter 21 inch, groot genoeg voor een rotonde in Vinex-wijk. De breedte is 9 inch en aan de achterkant zijn ze 10,5 inch. Een breedsetje dus. Om de velgen zit Michelin-rubber in de maat 265/30 21 aan de voorkant en 305/25 ZR21 aan de achterzijde.

Koolstofvezel

Verdere wijzigingen aan de Dahler M850i GC zijn zoals gezegd subtiel. Aan de achterzijde is er een nieuwe diffusor gemonteerd. Deze is door Dahler zelf gefabriceerd en geheel van koolstofvezel. Ook de spiegelkappen komen uit eigen huis en geven een leuke M-vibe aan de auto. Belangrijker zijn de wijzigingen van technische aard. Standaard heeft de N63B44T3 precies 530 pk en 750 Nm.

Vermogen Dahler M850i GC

Nu is dat eigenlijk al meer dan voldoende om schofterig snel te gaan. Maar als meer mogelijk is, waarom niet? Met de eerste tuningsstage is 636 pk en 850 Nm het resultaat. De topsnelheid wordt dan verwijderd en het resultaat is dat je nu 302 km/u over de Autobahn kunt blaffen. Net zo snel als de 456GT of 996 GT3, dus. Stage II tuning is overigens onderweg, mocht je sneller wensen te gaan dan meer dan twintig jaar oude sportkever.