Blubberdikke Brabus GLS pik je op voor 175.000 euro

Mag het een onsje meer zijn?

Als je het geen ene mallemoer uitmaakt hoe anderen over je denken én je bent in het bezit van een gevulde portemonnee dan is deze Brabus perfect. De Mercedes GLS is al niet het meest subtiele model uit de stal van het merk en in deze Brabus-uitdossing is elke nuance de deur uitgedaan.

De SUV is voorzien van een Brabus 850-pakket en levert 850 pk en 1.450 Nm koppel. Kosten noch moeite zijn bespaard om van de Benz iets unieks te maken. De nieuwprijs ligt op 232.169 euro, maar inclusief de tuning ligt de nieuwprijs, volgens de aanbieder, op 425.000 euro. In de basis gaat het overigens om een Mercedes-AMG GLS 63 met 585 pk. Alle chrome details zijn zwart gemaakt. Zelfs de logo’s zijn donker uitgevoerd. In het interieur is er, op een paar rode details na, weinig kleur te bespeuren. De moderne AMG’s komen tegenwoordig met een 4.0 biturbo V8, deze GLS heeft nog de oude 5.5-liter biturbo achtcilinder van AMG.

Een Brabus GLS 850 moet in 4,2 tellen naar 100 km/u kunnen. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 300 km/u. Dat maakt deze GLS tot één van de snelste zevenzitters die je kunt kopen. In het geval van deze occasion heeft de auto 64.000 kilometer gedraaid. De SUV uit 2017 mag mee voor 175.000 euro.