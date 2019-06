Prijzen Mercedes-Benz GLS zijn bekend

Groot, Groter, Grootst, GLS.

Stel, je hebt nu gene en wil gewoon een bizar grote SUV. Gewoon omdat je lekker veel ruimte wenst, comfortabele rijeigenschappen, een redelijke terreinwaardigheid en als het even kan ook enorm veel luxe.

Dan heb je in Nederland niet heel erg veel keuze. De Range Rover is in dit segment de gedoodverfde keuze, maar de edele Brit heeft nu sterkere concurrentie dan ooit. Naast de gloednieuwe BMW X7 is er ook een Mercedes-Benz GLS. Deze grote Mercedes-Benz softroader begon zijn carrière als Mercedes GL (X164). Bij de tweede generatie GL (X166) werd de naam bij de facelift omgedoopt tot GLS. Onlangs is er een compleet nieuwe generatie GLS (X167) onthuld. Vandaag kunnen we vertellen wat de GLS in Nederland gaat kosten.

De vanafprijs van deze wasstraat bestendige auto is 127.373 euro. Voor dat geld krijg je een GLS400d 4-Matic. Deze auto heeft een 2.9 zes-in-lijn turbodiesel onder de kap met 330 pk en 700 Nm. Daarmee kun je in 6,3 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top halen van 238 km/u. Die 127.373 euro is slechts het begin, want de optiemogelijkheden zijn bijna eindeloos. Het is overigens wel opvallend dat vooralsnog alleen de GLS400d wordt aangeboden voor Nederland. De auto werd immers aangekondigd als GLS 350d, GLS 400 en GLS 580. Ook zullen er ongetwijfeld AMG-derivaten bijkomen.

Concurrentiepositie

BMW X7 xDrive 30d – € 115.349

Mercedes-Benz GLS 400d – € 127.373

Range Rover SDV6 HSE – € 151.130